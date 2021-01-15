Whindersson Nunes mobiliza famosos para doar oxigênio para Manaus

O humorista Whindersson Nunes Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes

Whindersson Nunes , 26, está mobilizando os amigos para ajudar na crise provocada pela falta de oxigênio nas unidades de saúde que atendem pacientes com Covid-19 em Manaus. Após o contato dele, diversos famosos se juntaram para mandar cilindros de oxigênio para a capital do Amazonas.

"Providenciando 20 cilindros de 50 litros de oxigênio pra distribuir nas unidades mais urgentes em Manaus", disse nas redes sociais. "Alô, meus amigos artistas! Na hora de fazer show é tão bom quando o público nós recebe com carinho né, vamos retribuir????"

O apresentador Luciano Huck foi um dos que viu a publicação e resolveu ajudar. "Conte comigo nesta corrente do bem, Whindersson", disse. "Vou doar também."

Depois, Whindersson ainda disse estar fazendo contato com outras pessoas para conseguir mais doações. Entre os que aceitaram fazer doações, estavam Tirullipa, Tatá Werneck, Simone (da dupla com Simaria) e Tierry. Cada um deles doou 10 cilindros de 50 litros. "Vai dar certo pivete", comemorou.

Outros famosos foram se juntando à iniciativa aos poucos. "Vamos juntos nessa meu amigo, eu também faço questão de ajudar com 10 cilindros de 50 litros", disse Wesley Safadão. "Também vou entrar nessa com vocês", disse Sabrina Sato.

Alguns famosos também divulgaram as formas de ajudar, como Felipe Neto, e cobraram as autoridades, como Anitta. "A situação é desesperadora", disse a cantora Joelma. "Espero um posicionamento das autoridades!"