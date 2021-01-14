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Nego do Borel diz que vai provar inocência e expõe mensagens com Duda Reis

Mais um capítulo que envolve a conturbada separação entre Nego do Borel, 28, e Duda Reis, 18. Dessa vez, foi o cantor quem resolveu expor conversas com a ex-noiva para tentar provar que eles não tinham uma relação agressiva como ela alega.

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 19:41

Publicado em 

14 jan 2021 às 19:41
Cantor Nego do Borel
Nego do Borel expôs conversas com Duda Reis para tentar provar que eles não tinham uma relação agressiva como ela alega Crédito: Reprodução/Instagram @negodoborel
Mais um capítulo que envolve a conturbada separação entre Nego do Borel, 28, e Duda Reis, 18. Dessa vez, foi o cantor quem resolveu expor conversas com a ex-noiva para tentar provar que eles não tinham uma relação agressiva como ela alega.
Por vídeo, ele reiterou que nunca bateu em Duda ou agiu com uma conduta agressiva. "Demorei para falar com vocês, pois tirei um tempo para entender. Tive relacionamento que acabou com contribuições minhas e dela e tínhamos combinado de não expor nada. Estou tendo que ser muito homem para fazer isso. Sim, eu traí e assumo. As contribuições dela eu prefiro não expor. Nunca agredi ou cometi qualquer violência contra ela", começou.

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Na sequência, ele rebateu a fala de Duda de que ela teria medo de ir à casa dele. "Mostro a vocês um print que ela fala que retornaria para casa na sexta em vez de sábado. Ela não demonstrou nenhum medo. Depois disso tiveram algumas contribuições que não quero expor e nós chegamos a um acordo para dar ponto final", emendou.
Borel complementa dizendo que depois disso eles teriam continuado conversando como amigos e que estava tudo bem. "Na semana retrasada foi o último dia que conversamos bastante. Ela falou que se me visse me pedia em casamento, pediu para eu parar de seguir as mulheres, pois tinha ciúme. Me chamava de 'negão dela'. Não entendi por que ela está fazendo isso, mas estou tomando as medidas legais. Se é para me defender eu vou até o final", concluiu. Na sequência, mostrou muitos prints de conversa com a ex-noiva.
A atriz e modelo Duda Reis, 18, conforme havia prometido em vídeos pelo Instagram, foi à Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo, para registrar um boletim de ocorrência. Ela acusa o ex-noivo, o cantor Nego do Borel, 28, de violência doméstica.
Reis foi acompanhada de Gizelly Bicalho, ex-BBB, que ofereceu ajuda pelas redes sociais quando soube do caso. "Agradeço muito minhas advogadas, a Isabella e a Gizelly, pelo acolhimento que recebi na Delegacia da Mulher. E obrigada pelo apoio de vocês, mesmo", escreveu a modelo na internet, logo após sair do local onde prestou a queixa.
No Rio de Janeiro, Nego do Borel também decidiu registrar um B.O. contra a ex-noiva. A Policia Civil do Rio de Janeiro confirmou que ele acusa a ex-noiva de difamação. O caso está registrado no 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). "Todos os envolvidos serão ouvidos na unidade policial. Outras diligências estão sendo realizadas para esclarecer o caso", informou a polícia.

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