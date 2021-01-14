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Universo Marvel

Chris Evans pode reviver Capitão América em produção da Marvel, diz site

Segundo o site Deadline, o ator de 39 anos pode segurar o escudo em um novo -e misterioso- projeto do estúdio, que não deu mais detalhes.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jan 2021 às 16:52

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 16:52

O ator Chris Evans
O ator Chris Evans de 39 anos, pode voltar ao universo cinematográfico Marvel Crédito: Reprodução/Instagram @chris_evans.29
Após a vitória do Capitão América no filme "Vingadores: Ultimato" (2019), Chris Evans, 39, pode voltar ao universo cinematográfico Marvel para interpretar novamente Steve Rogers. Segundo o site Deadline, o ator pode segurar o escudo em um novo -e misterioso- projeto do estúdio, que não deu mais detalhes.
Segundo o site, Steve Rogers não irá ganhar um filme solo, mas poderá fazer participações em novas produções. Fontes disseram ao Deadline que "É provável que seja como o que Robert Downey Jr. fez após 'Homem de Ferro 3' (2013), aparecer em filmes como 'Capitão América: Guerra Civil' (2016) e 'Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017)'".
Ainda não se sabe, porém, se a aparição seria realmente a participação em um filme, ou se aconteceria em alguma série para o streaming da Disney, o Disney+. "As opções são ilimitadas" diz a reportagem. Não há confirmação oficial da informação e Chris Evans ainda não se pronunciou publicamente sobre a possibilidade do retorno.
Evans atuou no papel do Capitão América por dez anos, e esteve presente em dez filmes do estúdio, considerando participações especiais e atuações como protagonista. Foi uma decisão do ator deixar o papel e sair em busca de novos projetos.
O que deixa os fãs animados é que as novas produções da Marvel continuam explorando o conceito de multiverso. A minissérie "Wanda Vision" (2020, Disney+) irá iniciar um arco e será seguido por "Homem-Aranha 3" (2021) e "Doutor Estranho 2" (2022), por isso, a volta do ator como Capitão América seria muito possível.
Entre seus projetos mais recentes, se destaca o filme "Entre Facas e Segredos" (2019), que recebeu várias indicações à premiações, sendo indicado ao Oscar na categoria de melhor roteiro original. Evans viveu o mimado Ransom Drysdale, um dos personagens mais memoráveis da trama.

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