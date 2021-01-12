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'Sex and the City': atrizes vão faturar R$ 5,5 milhões por episódio da série

As atrizes Sarah Jessica-Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis estão felizes da vida com a notícia de que a série "Sex and the City", da qual são protagonistas, vai retornar com seu elenco original

Publicado em 

12 jan 2021 às 14:53

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 14:53

As atrizes de
O elenco original de Sexy and the City estará todo presente, com exceção de Kim Cattrall (preto) Crédito: Reprodução/Instagram @cathlegoff
As atrizes Sarah Jessica-Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis estão felizes da vida em dose dupla. Primeiro pela notícia divulgada pela HBO Max de que a série "Sex and the City", da qual são protagonistas, vai retornar com seu elenco original. E segundo porque cada uma delas deverá embolsar cerca de R$ 5,5 milhões por episódio. Serão dez.
A informação é da revista Variety. De acordo com a publicação, elas vão se juntar a outras estrelas que já conquistaram esse recheado salário em recentes projetos, tais como Nicole Kidman, Jeff Bridges, Sir Patrick Stewart, Reese Witherspoon e Kerry Washington.
Um revival do seriado "Sex and the City" chegará à HBO Max, anunciou o canal de TV, neste domingo (10). A nova série, intitulada "And Just Like That ..." terá dez episódios com a participação de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis.

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O elenco original estará todo presente, com exceção de Kim Cattrall. Parker interpreta a protagonista e narradora Carrie Bradshaw. Nixon e Davis interpretaram suas melhores amigas, a advogada Miranda Hobbes e a marchande Charlotte York, respectivamente.
Cattrall, que interpretou a publicitária sexualmente liberada Samantha Jones, não foi mencionada na declaração. A HBO não especificou por que ela não está no elenco. O canal não especificou uma data de estreia, mas disse que a produção está marcada para começar em Nova York no final da primavera.
A história seguirá as três mulheres enquanto elas navegam pelo amor e pela amizade na casa dos 50 anos. Parker, que também produzirá ao lado de Nixon, Davis e Michael Patrick King, postou um teaser trailer no Instagram no domingo.
"Cresci com esses personagens e mal posso esperar para ver como sua história evoluiu neste novo capítulo, com a honestidade, a pungência, o humor e a cidade amada que sempre os definiu", disse Sarah Aubrey, diretora da conteúdo original da HBO Max, no comunicado.
O original "Sex and the City", que a HBO descreveu como "inovador" em sua declaração, foi criado por Darren Star com base no livro homônimo de Candace Bushnell de 1997. Ele estreou em 1998 e durou seis temporadas. O show também foi transformado em dois filmes que foram lançados em 2008 e 2010. Uma série derivada, "The Carrie Diaries", estreou na CW em 2013 e durou duas temporadas.

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