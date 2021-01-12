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Separação

Marina Ruy Barbosa termina casamento com Alexandre Negrão

Assessoria de imprensa da atriz disse que "os dois estavam vivendo realidades muito distintas e vinham há meses tentando achar uma solução para resolver essa questão."
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jan 2021 às 14:39

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 14:39

Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão
Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão Crédito: Reprodução/ Instagram
Marina Ruy Barbosa, 25, confirmou nesta terça-feira (12) o término de seu casamento com o empresário e automobilista Alexandre Negrão, 35. Os dois estavam casados havia três anos.
"O trabalho e a distância física foram fatores decisivos para chegarem a essa situação", disse a atriz em comunicado à imprensa.
"Os dois estavam vivendo realidades muito distintas e vinham há meses tentando achar uma solução para resolver essa questão. A decisão ainda é muito recente e, por eles, nada disso seria divulgado neste momento. Mas em respeito ao público e à imprensa -que sempre acompanhou a vida do casal com carinho e apoio-, resolveram anunciar que estão separados", diz a nota.
"O casal tentava achar uma forma para reverter o que estava enfrentando, mas Xande e Marina tiveram uma conversa e definiram que trilhariam caminhos separados, que isso seria o melhor para os dois por enquanto", continua o comunicado.
"Ainda é cedo para saber o que acontecerá no futuro. Por agora, os dois seguem na tentativa de se reorganizarem intimamente e, apesar de todo o amor, iniciarem separadamente um novo capítulo em suas vidas. Contamos com o carinho e respeito de todos."
Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão se casaram em outubro de 2017 em uma cerimônia realizada na casa da família do piloto em Campinas (SP). O casal assumiu o romance em janeiro de 2016. O casamento aconteceu depois de os dois realizaram uma cerimônia budista secreta na Tailândia, em julho de 2016.
"A bênção é um momento de entrar em contato e compartilhar o que é bom, especialmente em um sentido divino. Cada um tenta fazer contato com a força de bondade em si para dividir esta energia e amor sempre", disse a artista à época.

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