Marina Ruy Barbosa termina casamento com Alexandre Negrão

Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão Crédito: Reprodução/ Instagram

Marina Ruy Barbosa, 25, confirmou nesta terça-feira (12) o término de seu casamento com o empresário e automobilista Alexandre Negrão, 35. Os dois estavam casados havia três anos.

"O trabalho e a distância física foram fatores decisivos para chegarem a essa situação", disse a atriz em comunicado à imprensa.

"Os dois estavam vivendo realidades muito distintas e vinham há meses tentando achar uma solução para resolver essa questão. A decisão ainda é muito recente e, por eles, nada disso seria divulgado neste momento. Mas em respeito ao público e à imprensa -que sempre acompanhou a vida do casal com carinho e apoio-, resolveram anunciar que estão separados", diz a nota.

"O casal tentava achar uma forma para reverter o que estava enfrentando, mas Xande e Marina tiveram uma conversa e definiram que trilhariam caminhos separados, que isso seria o melhor para os dois por enquanto", continua o comunicado.

"Ainda é cedo para saber o que acontecerá no futuro. Por agora, os dois seguem na tentativa de se reorganizarem intimamente e, apesar de todo o amor, iniciarem separadamente um novo capítulo em suas vidas. Contamos com o carinho e respeito de todos."

Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão se casaram em outubro de 2017 em uma cerimônia realizada na casa da família do piloto em Campinas (SP). O casal assumiu o romance em janeiro de 2016. O casamento aconteceu depois de os dois realizaram uma cerimônia budista secreta na Tailândia, em julho de 2016.