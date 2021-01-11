Ator Michael B. Jordan assume namoro com a modelo Lori Harvey Crédito: Reprodução/ Instagram @loriharvey

Michael B. Jordan, 33, assumiu o namoro com a modelo Lori Harvey, 24. Uma foto do casal foi publicada neste domingo (10) pelo ator, sem legenda, em seu perfil no Instagram. O fandom (grupo de fãs) do artista fez com que o nome do ator figurasse entre os assuntos mais comentados no Twitter.

Uma parte dos comentários era de lamentações sobre a formação do novo casal. Lori Harvey também publicou fotos em suas redes sociais, mas ao contrário de Jordan, ela colocou um emoji de coração como legenda. A modelo já teve relacionamentos com outros famosos, como o piloto de F-1 Lewis Hamilton, 36, o ator Justin Combs, 27, e o cantor Trey Songz, 36.

Os primeiros rumores de que os dois estavam juntos surgiram em novembro de 2020. Na época, o site americano TMZ havia divulgado que os dois estavam viajando juntos. Eles foram fotografados por paparazzi ao deixar um avião na cidade de Atlanta, que havia partido de Los Angeles.

Eleito o homem mais sexy do mundo em 2020, Michael B. Jordan atuou em produções como "Pantera Negra" (Marvel, 2018) e na sequência de filmes "Creed" (2015), em que dá vida ao boxeador Adonis Creed. Discreto com sua vida pessoal, o ator já venceu algumas premiações, como melhor vilão, por "Pantera Negra", no MTV Awards e Teen Choice Awards, e de melhor ator três vezes no BET Awards, da TV norte-americana.

O ator Michael B. Jordan Crédito: Instagram/@michaelbjordan

Lori Harvey é filha do apresentador e comediante Steve Harvey, 63. Em 2016, Harvey ganhou mais fama ao entregar a coroa de vencedora do Miss Universo por engano à representante da Colômbia. Minutos depois, ele percebeu que quem havia ganho era Pia Alonzo Wurtzbach, das Filipinas.