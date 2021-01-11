Ator Armie Hammer é acusado de discutir canibalismo na internet

Prints das supostas conversas que o ator Armie Hammer teve com algumas mulheres foram divulgados no Twitter Crédito: Reprodução/Instagram @armiehammer

Mensagens privadas sobre canibalismo e atos sexuais associadas ao ator Armie Hammer, 34, circularam na internet neste fim de semana. A acusação virou notícia em meio ao divórcio do ator com Elizabeth Chambers, 38, com quem foi casado por mais de dez anos.

Prints das supostas conversas que ele teve com algumas mulheres foram divulgados no Twitter. Em uma das imagens ele teria dito: "Sou 100% canibal. Eu quero comer você. Merda! É assustador admitir isso. Eu nunca admiti isso antes".

Em outra mensagem, diz: "Eu cortei o coração de um animal vivo antes e o comi enquanto ainda estava quente." O jornal inglês The Sun tentou contato com o ator, mas não conseguiu retorno.

Enquanto isso, o ator vive um divórcio conturbado. Em outubro, ele disse que não via os seus dois filhos há meses e teria exigido que Elizabeth os trouxesse de volta de longa viagem às Ilhas Cayman.

Hammer já virou notícia ao curtir uma série de publicações sobre BDSM e bondage e também ao publicar um vídeo mostrando seu filho, ainda bebê, chupando os dedos de seu pé. Na legenda do vídeo, ele brincou que o menino estava fazendo isso há mais de sete minutos e ainda incluiu a hashtag "fetiche por pés".