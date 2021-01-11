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Em meio a divórcio

Ator Armie Hammer é acusado de discutir canibalismo na internet

Mensagens privadas sobre canibalismo e atos sexuais associadas ao ator Armie Hammer, 34, circularam na internet neste fim de semana, em meio ao divórcio do ator com Elizabeth Chambers, 38, com quem foi casado por mais de dez anos

Publicado em 

11 jan 2021 às 15:20

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 15:20

Prints das supostas conversas que o ator Armie Hammer teve com algumas mulheres foram divulgados no Twitter
Prints das supostas conversas que o ator Armie Hammer teve com algumas mulheres foram divulgados no Twitter Crédito: Reprodução/Instagram @armiehammer
Mensagens privadas sobre canibalismo e atos sexuais associadas ao ator Armie Hammer, 34, circularam na internet neste fim de semana. A acusação virou notícia em meio ao divórcio do ator com Elizabeth Chambers, 38, com quem foi casado por mais de dez anos.
Prints das supostas conversas que ele teve com algumas mulheres foram divulgados no Twitter. Em uma das imagens ele teria dito: "Sou 100% canibal. Eu quero comer você. Merda! É assustador admitir isso. Eu nunca admiti isso antes".
Em outra mensagem, diz: "Eu cortei o coração de um animal vivo antes e o comi enquanto ainda estava quente." O jornal inglês The Sun tentou contato com o ator, mas não conseguiu retorno.
Enquanto isso, o ator vive um divórcio conturbado. Em outubro, ele disse que não via os seus dois filhos há meses e teria exigido que Elizabeth os trouxesse de volta de longa viagem às Ilhas Cayman.
Hammer já virou notícia ao curtir uma série de publicações sobre BDSM e bondage e também ao publicar um vídeo mostrando seu filho, ainda bebê, chupando os dedos de seu pé. Na legenda do vídeo, ele brincou que o menino estava fazendo isso há mais de sete minutos e ainda incluiu a hashtag "fetiche por pés".
Isso foi o suficiente para criar uma onda de comentários condenando o comportamento do ator, que usou a imagem do filho em um contexto sexual. Na sequência, o ator apagou o vídeo.

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