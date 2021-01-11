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Foto: Gusttavo Lima surge exibindo corpão bombado: "Perfeito"

Sertanejo de 31 anos de idade deixou os músculos definidos à mostra e fãs acabaram elogiando o shape sarado do bonitão pelo Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2021 às 08:54

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 08:54

O cantor Gusttavo Lima
O cantor Gusttavo Lima Crédito: Reprodução/Instagram @gusttavolima
Gusttavo Lima decidiu impressionar os fãs ao surgir sem camisa exibindo o corpão bombado no Instagram. Em uma das salas da mansão em que mora, em Goiás, o sertanejo de 31 anos de idade deixou os músculos à mostra e acabou chamando a atenção dos fãs. 
"Seguimos", legendou ele, na publicação feita na rede social de fotos neste domingo (10). 

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"Que perfeito, meu Deus", disse uma fã. Outro comentou: "Estou sonhando com você todo dia, vou ter que parar de te seguir". Outro ironizou: "Veneno está fazendo efeito, hein!". 

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