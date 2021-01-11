Foto: Gusttavo Lima surge exibindo corpão bombado: "Perfeito"

Gusttavo Lima decidiu impressionar os fãs ao surgir sem camisa exibindo o corpão bombado no Instagram. Em uma das salas da mansão em que mora, em Goiás, o sertanejo de 31 anos de idade deixou os músculos à mostra e acabou chamando a atenção dos fãs.
"Seguimos", legendou ele, na publicação feita na rede social de fotos neste domingo (10).
"Que perfeito, meu Deus", disse uma fã. Outro comentou: "Estou sonhando com você todo dia, vou ter que parar de te seguir". Outro ironizou: "Veneno está fazendo efeito, hein!".