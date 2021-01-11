AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Despedida!

Xuxa diz que vai deixar o Brasil para morar em outro país em breve

Apresentadora pretende morar na Itália, segundo Fefito, colunista do Uol, e para este ano Xuxa ainda tem trabalhos a cumprir com gigantes do streaming

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 08:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2021 às 08:40
A apresentadora Xuxa Meneghel
A apresentadora Xuxa Meneghel Crédito: Blad Meneghel
Xuxa Meneghel está pronta para começar um novo ciclo na própria vida! A apresentadora revelou neste domingo (10) ao Domingo Espetacular, na Record, que em breve deixará de viver no Brasil para morar em outro país. 
Segundo o colunista Fefito, do Uol, não é Nova York, nos Estados Unidos, onde mora Sasha, que a loira irá escolher. A cantora pretende morar, em breve, na Itália, na Europa. 

Veja Também

Apresentadora da Record vive romance com médico capixaba: “Apaixonados”

"BBB 21": Boninho diz ter desclassificado três celebridades

Vídeo viraliza e bailarina brasileira vira celebridade no Egito

Para 2021, a Rainha dos Baixinhos está com um trabalho infantil com a Disney, outras supostas negociações com a Netflix e um documentário sobre a carreira, segundo informações da Caras. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Celebridades Famosos Xuxa Meneghel
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vai uma broa de fubá aí? Veja receita tradicional com um toque de erva-doce
Imagem BBC Brasil
Voo 901: os mistérios do caso de um avião derrubado por um homem-bomba no Panamá, um dia após atentado na Argentina
Imagem de destaque
França convoca militares e Espanha declara emergência nacional por incêndios que já tiraram mais de 200 mil pessoas de suas casas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados