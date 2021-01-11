Xuxa diz que vai deixar o Brasil para morar em outro país em breve

A apresentadora Xuxa Meneghel Crédito: Blad Meneghel

Xuxa Meneghel está pronta para começar um novo ciclo na própria vida! A apresentadora revelou neste domingo (10) ao Domingo Espetacular, na Record, que em breve deixará de viver no Brasil para morar em outro país.

Segundo o colunista Fefito, do Uol, não é Nova York, nos Estados Unidos, onde mora Sasha, que a loira irá escolher. A cantora pretende morar, em breve, na Itália, na Europa.