Xuxa diz que vai deixar o Brasil para morar em outro país em breve

Xuxa Meneghel está pronta para começar um novo ciclo na própria vida! A apresentadora revelou neste domingo (10) ao Domingo Espetacular, na Record, que em breve deixará de viver no Brasil para morar em outro país.
Segundo o colunista Fefito, do Uol, não é Nova York, nos Estados Unidos, onde mora Sasha, que a loira irá escolher. A cantora pretende morar, em breve, na Itália, na Europa.
Para 2021, a Rainha dos Baixinhos está com um trabalho infantil com a Disney, outras supostas negociações com a Netflix e um documentário sobre a carreira, segundo informações da Caras.