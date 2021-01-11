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"BBB 21": Boninho diz ter desclassificado três celebridades

Diretor da Globo revelou ainda que faltam seis nomes para fechar o time completo de participantes do BBB 21, que terá duração de cem dias
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jan 2021 às 08:30

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 08:30

O diretor Boninho
O diretor Boninho Crédito: Globo
Com a proximidade da estreia da 21ª edição do BBB (Globo), os fãs do reality estão cada vez mais curiosos para saber quem serão os participantes da atração. Boninho, como de costume, vem dando pistas que atiçam ainda mais os internautas, como fez neste domingo (10), em seu Instagram.
Ao responder a uma seguidora que sugeriu desclassificar famosos que ficam dando a entender que participarão do reality, ele disse já ter feito isso. "Já tiramos três". Ele revelou ainda que faltam seis nomes para fechar o time completo de participantes do BBB 21, que terá duração de cem dias e, assim como em 2020, terá dois grupos: camarote (com convidados famosos) e pipoca (com anônimos).
Foi confirmado que serão realizadas provas de resistência e Bate e Volta. Também estarão presentes na nova edição o Big Fone, Anjo e Monstro, além do Jogo da Discórdia. Desta vez, segundo o vídeo, Vip e Xepa ficarão juntos e, além do líder, outros participantes poderão ter acesso à mesa tática com os bonequinhos que simulam os concorrentes ao prêmio.
Mas, se ainda não tem ninguém confirmado oficialmente, diversos são os nomes que circulam nas listas da internet, com maior ou menor níveis de confiabilidade. O F5 reuniu alguns dos mais citados e que têm mais chances de realmente aparecerem na lista final.

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Carla Diaz e Fiuk, que estão na reprise de "A Força do Querer", são dois dos mais cotados, assim como Carol Macedo, que está na reexibição de "Malhação - Viva a Diferença". Outros nomes que apareceram com força são o do humorista Rafael Infante, do Porta dos Fundos, e da influenciadora digital Camilla de Lucas.

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