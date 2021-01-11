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Harry Styles teria sido pivô da separação de atores de Hollywood

Uma fonte informou que Styles usou casa do ator e apresentador James Corden, perto de Palm Springs, nos Estados Unidos, como esconderijo para manter relacionamento em segredo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jan 2021 às 08:27

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 08:27

O artista Harry Styles
O artista Harry Styles Crédito: Reprodução/Instagram @harrystyles
Os rumores que apontam Olivia Wilde, 36, e Harry Styles, 26, como um casal vêm ganhando força. Mais do que isso: o cantor tem sido apontado como o pivô da separação da atriz e do ator Jason Sudeikis, 45, com quem ficou casada por nove anos e teve dois filhos.
"Olivia e Jason estavam tendo problemas, como qualquer outro casal, mas ele a ama, adora completamente, e é isso que torna isso tão triste. Ele sempre se comprometeu a fazer a família funcionar", disse uma fonte próxima aos atores ao Page Six.
Embora houvesse relatos de que Wilde e Sudeikis não eram mais um casal desde o início de 2020, outras fontes dizem que eles se separaram no início de novembro. Para essas pessoas, o relacionamento entre a atriz e Styles foi a principal razão para o rompimento.
O ex-casal teria, inclusive, comprado recentemente uma casa no Reino Unido, onde Sudeikis está filmando. "As pessoas descobriram o envolvimento entre Harry e Olivia apenas nas últimas semanas, mas isso não ocorreu só agora", acrescentou a fonte. "Jason soube sobre Harry, Olivia pediu a separação e a notícia foi tornada pública".
O romance entre os dois começou a ser notícia quando eles trabalharam juntos na produção do filme "Don't Worry, Darling", dirigido por Wilde, e estrelado pelo músico. Ele foi contratado em setembro para substituir Shia LaBeou no longa.

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Uma fonte informou ainda, que Wilde e Styles usaram a casa do ator e apresentador James Corden, perto de Palm Springs, nos Estados Unidos, como um esconderijo para manter seu relacionamento em segredo. "Eles são duas pessoas fantásticas e todos estão felizes por eles", disse um amigo de Harry ao The Post.
Um veterano da indústria que trabalhou diversas vezes com Styles acrescentou que o músico tem o hábito de se relacionar com mulheres mais velhas. "Não é de se admirar que Olivia tenha se apaixonado por seus encantos", concluiu.

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