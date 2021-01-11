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87 anos

Eva Wilma é internada com pneumonia, mas Covid-19 foi descartada

Atriz está com 87 anos e assessoria confirmou que ela está no Hospital Vila Nova Star na noite deste domingo (10)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jan 2021 às 08:22

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 08:22

A atriz Eva Wilma
A atriz Eva Wilma Crédito: Globo/Divulgação
Eva Wilma, 87, está internada em São Paulo com pneumonia, mas já foram feitos exames que descartaram que ela tenha sido contaminada pela Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital Vila Nova Star na noite deste domingo (10).
Em uma série de entrevistas para homenagear os 70 anos da televisão brasileira, completados em 18 de setembro, Pedro Bial conversou com a atriz. Uma das histórias que chamou mais a atenção foi a não escalação para um filme do cineasta Alfred Hitchcock.
Wilma relembrou que estava com o marido almoçando nos estúdios da Universal Pictures, em 1969, quando um agente se aproxima dela. "Ele veio me perguntar se poderia me fotografar, pois Hitchcock estava procurando uma atriz latino-americana para fazer o papel de uma cubana em um filme muito importante."

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Ela afirmou que se deixou ser fotografada e retornou ao Brasil. Passados alguns meses, uma pessoa entrou em contato para convidá-la para participar do teste: "Fui para Hollywood no dia seguinte". Wilma recorda que Hitchcock tinha uma casa só para ele nos estúdios e que "parecia mais uma casa de filme de terror mesmo".
Depois de três meses, a atriz diz que foi escolhida uma alemã [Karin Dor] para o papel da cubana. "O meu consolo, também, digo para me conformar, é que 'Topázio' [1969] não foi um dos bons filmes de Hitchcock. Eu assisti e falei: 'Esse papel não era para mim'. Mas era para me conformar, porque eu queria ter feito."

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