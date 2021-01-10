Alok desbanca Anitta e se torna o brasileiro com mais ouvintes no Spotify

O DJ Alok, 29, se tornou o brasileiro com a maior quantidade de ouvintes mensais no Spotify, uma das principais plataformas de streaming de música. Ele desbancou a cantora Anitta, 27, que estava no topo do ranking brasileiro nos últimos anos.

O DJ Alok é o artista brasileiros com o maior número de ouvintes mensais na plataforma musical digital Crédito: Brian Baldrati/Reprodução/Instagram @alok

A mudança ocorreu no sábado (9), com o DJ alcançando a marca de 16,678 milhões de ouvintes mensais. Neste domingo (10), a plataforma mostra que ele continua em crescimento e já está com 16,751 milhões ouvintes mensais. Anitta, é claro, segue ele de perto, com 16,567 milhões de ouvintes mensais.

Alok, que lançou na sexta-feira (8) o single "Rapture", em parceria com o produtor irlandês Daniel Blume, agradeceu a preferência dos ouvintes nas redes sociais. "Dedico isso a vocês que fazem esse sonho se tornar realidade. Obrigado!", escreveu. Ele ainda lembrou uma frase de Raul Seixas: "Um sonho que se sonha só, é apenas um sonho. Sonho se que sonha juntos, se torna realidade".

O número de ouvintes mensais, que é atualizado diariamente, é calculado pela plataforma somando o número de perfis que tocaram pelo menos uma música do artista nos últimos 28 dias (mesmo que a música seja tocada várias vezes, cada pessoa é contada apenas uma vez). Quando o artista está no ranking mundial, essa informação aparece no perfil público dele.

Por isso a diferença entre a liderança do ranking de ouvintes mensais e o de mais ouvidos, por exemplo. Marília Mendonça, que tem 8,446.milhões, foi a artista brasileira com mais reproduções de suas músicas em 2020.