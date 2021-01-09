Xuxa critica Bolsonaro e quem inventa mentiras sobre vacinação

A apresentadora Xuxa Meneghel tenta conscientizar a população sobre a importância da vacinação Crédito: Blad Meneghel

A apresentadora usou sua coluna na revista Vogue neste sábado (09), para fazer um longo desabafo sobre o assunto. No relato ela conta que a mãe dela, Alda Meneghel (1937-2018), não vacinou nenhum dos cinco filhos. "Vou contar uma coisa que poucas pessoas sabem: minha mãe nunca vacinou nenhum dos cinco filhos".

Em seguida, Xuxa explicou o que levou Alda a tal atitude. "Ela nos teve muito nova, com 16 anos, e como nunca foi vacinada, perguntou ao médico no Sul o que era e para que servia. Ele explicou que iria colocar o vírus no nosso corpo para criarmos anticorpos e assim ganharmos a luta contra a doença. Minha mãe pegou minha irmã no colo e disse: 'nem pensar'".

A Rainha dos Baixinhos contou ter se vacinado pela primeira vez ao fazer uma viagem à África, quando já era mãe de Sasha, 22. "Digo que me bateu muito medo, mesmo tendo dado todas as vacinas a Sasha. Hoje me vejo contando os dias para essa vacina sair. Já pensei em ir para São Paulo com o Ju [Junno Andrade] e tomar lá, já pensei tanta coisa, menos em não ser vacinada", desabafou, criticando em seguida a atitude daqueles que inventam mentiras sobre a imunização.

"Ouvi tanta gente ignorante falando que ela daria doenças, teria um chip... Mas o pior é saber que tem pessoas que estão na dúvida se vacinam ou não porque ela é da China ou da Inglaterra...". Xuxa definiu a atual situação trazida pelo coronavírus como um filme de terror e se mostrou perplexa com quem insiste em fazer reuniões em meio a pandemia. "Vejo alguns bares cheios e me pergunto onde esse povo vive? Como podem fazer isso? Milhares de pessoas já morreram no mundo e no nosso país não é diferente", pontuou.

A apresentadora mostrou, então, sua revolta com as atitudes do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no que concerne aos cuidados e planejamento no combate ao coronavírus. "Nosso presidente ri de tudo: do ozônio, tira sarro com o uso de máscaras, chama a pandemia de "gripezinha", diz que todos um dia vão morrer, não é mesmo", questionou.

Ela mencionou ainda o fato de Bolsonaro estar mais focado em armar a população e proteger os filhos de denúncias de corrupção em vez de se preocupar com questões que importam realmente, como o desmatamento da Amazônia, hospitais sem leito e as condições precárias em que vivem milhares de brasileiros.

"A família que não pode ser 'tocada', tudo para proteção de seus filhos. Se não há nada a temer porque não deixam revirarem tudo? Por que não cooperam com a PF [Polícia Federal do Brasil]? Pelo contrário, trocam todas as pessoas que são contra seus pensamentos", pontuou a apresentadora, reprovando de maneira contundente as diretrizes do Governo Federal e também aqueles que o apoiam.

"O nosso desgoverno virou piada e chacota no mundo todo, é vergonhoso ver o mundo rir do nosso país. Tem muita gente ainda que diz que o ama e, pasmem, o chamam de 'mito', riem das nossas leis... Se falam mal do STF [Supremo Tribunal Federal]... Ou melhor, estão do lado do desgoverno, estão protegidos e nada acontece: não são presos, não pagam pelos seus erros ou crimes... Isso tudo está na cara das pessoas, mas elas não querem ver, não conseguem enxergar, parece que estamos vivendo realmente um filme de terror", disse Xuxa, emendando que a guerra política que acontece no país enquanto tantas pessoas morrem, na opinião dela, é vergonhosa.

"Quem é contra pode levar uma bala, pode ser agredido verbalmente com carros de som ou nas mídias, quem é contra é perseguido. Você pode ser caçado e crucificado por ignorantes vestidos com uma bandeira do Brasil e eu como muitos brasileiros que pagam impostos (faço isso desde os meus 16 anos) quero vacina para todos", bradou Xuxa, que terminou seu relato exigindo respeito por suas opiniões e posturas.