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Xuxa critica negacionistas da vacina contra a Covid-19

A eterna "rainha dos baixinhos" questionou o fato de nunca levantarem desconfiança em relação à vacinação para outras doenças e pediu proteção divina para o atual momento

Publicado em 

02 jan 2021 às 09:16

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 09:16

Xuxa com sua autobiografia
Xuxa recentemente lançou a autobiografia "Memórias", onde fala de muitos momentos da carreira Crédito: Brunno Rangel/Globo Livros
Xuxa Meneghel fez críticas pelo Instagram a quem diz que não vai tomar a vacina contra a Covid-19. A apresentadora de 57 anos, que passou a virada do ano com o namorado, Junno Andrade; a filha, Sasha Meneghel; e o namorado dela, João Figueiredo, falou sobre o que espera para 2021 e afirmou em seu post, querer mudanças.
"Quero beijos de verdade em 2021! Quero esperança de verdade. Quero saúde de verdade. Quero mudanças", ressaltou Xuxa. "Nunca tomamos vacina perguntando se tinha contraindicação, apenas tomávamos. Ouvi muita gente dizendo que não vai tomar, que Deus proteja a todos nós, pois isso é um sinal de que nada vai mudar", desabafou.
Xuxa ainda pediu ao seguidores que mobilizassem para um ano melhor. "2021 precisa ser diferente, só depende de nós!", afirmou.

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