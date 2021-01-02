Xuxa critica negacionistas da vacina contra a Covid-19

Xuxa recentemente lançou a autobiografia "Memórias", onde fala de muitos momentos da carreira Crédito: Brunno Rangel/Globo Livros

Xuxa Meneghel fez críticas pelo Instagram a quem diz que não vai tomar a vacina contra a Covid-19. A apresentadora de 57 anos, que passou a virada do ano com o namorado, Junno Andrade; a filha, Sasha Meneghel; e o namorado dela, João Figueiredo, falou sobre o que espera para 2021 e afirmou em seu post, querer mudanças.

"Quero beijos de verdade em 2021! Quero esperança de verdade. Quero saúde de verdade. Quero mudanças", ressaltou Xuxa. "Nunca tomamos vacina perguntando se tinha contraindicação, apenas tomávamos. Ouvi muita gente dizendo que não vai tomar, que Deus proteja a todos nós, pois isso é um sinal de que nada vai mudar", desabafou.

Xuxa ainda pediu ao seguidores que mobilizassem para um ano melhor. "2021 precisa ser diferente, só depende de nós!", afirmou.