Justin Bieber está estudando para se tornar ministro religioso de igreja

O astro da música pop, Justin Bieber, 26, poderá ser uma liderança religiosa em breve. Segundo informações divulgadas pelo site OK! Magazine, o cantor está estudando para se tornar ministro religioso da igreja Hillsong.

O cantor canadense Justin Bieber estuda para se tornar líder religioso Crédito: Divulgação

A Hillsong se define como uma igreja cristã "contemporânea", "numa missão para ver o reino de Deus estabelecido na terra". Esse objetivo está presente nos cultos e na própria marca, que está em plena expansão, de acordo com informação da BBC News.

Bieber estaria interessado em assumir um papel de liderança, principalmente após a saída controversa do pastor Carl Lentz, 42. A exoneração de Lentz, de acordo com a própria igreja, foi devido a "questões de liderança e quebra de confiança, além de uma revelação recente de falhas morais". Segundo fontes do site, o cantor acredita ser capaz de assumir tal posição.

Apesar dos novos planos, Justin Bieber não pretende se afastar da música. "[Ele] não planeja desistir de sua carreira musical, mas sente que há uma vocação maior para ele", disse a fonte. "Ele quer ser um ministro de pleno direito no próximo ano".

Em 2019, Bieber se apresentou pela primeira vez durante um culto evangélico em uma igreja Hilsong em Beverly Hills, nos Estados Unidos. Na mesma época, o cantor canadense falou um pouco sobre "momentos difíceis" nas redes sociais. "Cantei na igreja na noite passada. Deus está me guiando em tempos difíceis. Acreditar em Jesus nos piores momentos é absolutamente o mais difícil. Mas ele tem fé para completar o que começou. Também quero agradecer minha mulher por ser um enorme apoio na minha vida", escreveu.

Segundo o portal TMZ, Justin Bieber entrou em depressão profunda no mesmo ano, 2019, após ficar doente e não ter um diagnóstico sobre o que sentia. Na ocasião, ele teve muita febre, manchas na pele e dores na cabeça.

Casado com a modelo norte-americana Hailey Bieber, 23, desde setembro de 2018, Bieber tem demonstrado cada vez mais interesse na religião, mesmo em suas músicas. Neste ano, o astro pop lançou a canção "Holy" em parceria com o rapper Chance the Rapper. A faixa fala sobre fé e traz um coral semelhante às músicas religiosas.