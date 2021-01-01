Boninho pode revelar participantes do Big Brother em 8 de janeiro

A preparação para a 21º edição do Big Brother Brasil está a todo vapor. No primeiro dia do ano, o diretor José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, publicou nas redes sociais do reality um convite para que todos os fãs fiquem atentos.

Boninho, diretor da TV Globo, é quem coordena a proução do Big Brother Brasil Crédito: TV Globo/Fabrício Mota

"Vamos começar a conhecer o #BBB 21? Eu tenho novidades para te contar... e a primeira é essa. Save the date: 8/1/2021", escreveu Boninho em seu perfil no microblog.

A mensagem é enigmática. Não se sabe se a data será para revelar algum participante da nova temporada, se será para mostrar a nova casa do BBB ou se será algum novidade sobre o programa. Até o momento, Tiago Leifert continua na apresentação da atração.

Entre as pistas que Tiago Leifert, apresentador do BBB, e Boninho, diretor responsável pelo núcleo de reality shows da Globo, têm dado nas redes sociais sobre o BBB 21, está a informação de que o elenco ainda não estaria fechado até uma semana atrás. O programa tem estreia prevista para o dia 25.

A lista completa, no entanto, terá de estar fechada até a próxima semana, para que os 14 integrantes escalados para inaugurar a casa tenham prazo para cumprir uma quarentena de duas semanas isolados em quartos de hotel antes de seguirem para o cenário que os abrigará.

Eles serão testados antes de entrar no hotel e novamente ao fim da quarentena, antes de entrarem na casa cenográfica. Durante o confinamento no hotel, haverá restrições quanto ao uso das redes sociais.

QUEM VAI ESTAR NO BBB21?

Recentemente, o humorista Rafael Portugal, que fez sucesso na edição de 2020 com C.A.T. do BBB, brincou sobre os possíveis nomes de celebridades que poderiam estar na nova temporada. "Galera acabei de falar com o Boninho. Tivemos uma baixa no time das celebridades. O Marquito não vai poder ir pro BBB e no lugar dele chamamos a psicóloga Anahy do Casos de Família", escreveu Portugal no microblog.

Brincadeiras à parte, há várias listas com nomes de celebridades que estariam no BBB 21. O mais recente nome ventilado é do ator e cantor Fiuk, que recentemente começou a gravar um filme com o pai, Fábio Jr., e a irmã, Cleo.

A atriz Roberta Rodrigues e as gêmeas Bia e Bianca, atletas do nado sincronizado, também figuraram na lista de artistas que poderiam integrar o elenco. O diretor do programa, Boninho, usou as redes sociais para desmentir o boato. Há alguns dias, ele publicou uma foto usando um capacete de papel alumínio para "proteger os invasores" de sua mente criativa. "Nem gêmeas, nem atriz do Vidigal", escreveu ele.

A brincadeira de Boninho é uma alusão ao filme "Sinais" (2002), de M. Night Shyamalan, em que dois atores aparecem em uma cena com o mesmo capacete para se proteger de extraterrestres. A atriz Roberta Rodrigues já está escalada e gravando a novela "Nos Tempos do Imperador". Ela será Lupita. Escravizada pelo policial Borges (Daniel Dal Farra), ela tem a responsabilidade de denunciar fugas de outros escravizados na Pequena África e vai se envolver com João Batista (Luís Mello).

Em agosto de 2020, Boninho anunciou, também pelas redes sociais, que a próxima edição do Big Brother Brasil não repetirá a novidade de trazer celebridades e influenciadores digitais, como foi o BBB 20, que contou com a presença de Manu Gavassi, Babu Santana, Rafa Kalimann, entre outros nomes conhecidos.

"Estamos de olho nas inscricoes, so nas inscricoes. Nao temos olheiros, nao chamamos influencers, nem celebridade", escreveu o diretor do reality em uma publicação no seu Instagram. "O trabalho agora e olhar quem correu atras." Boninho acrescentou dizendo que os inscritos do sudeste irão começar a receber o email da produção: "Atenção", completou.

Mesmo assim, sondagem de celebridades continuam a pipocar por aí. Já foram cotadas para participar do BBB21, a influenciadora Gabriela Pugliesi, Mayra Cardi e Gracyanne Barbosa. Kéfera, Ney Lima e Alex Mapeli são outras celebridades já citadas. A Globo não costuma se pronunciar sobre os nomes do elenco do reality que são citados na mídia.