Monique Evans comemora vacina da Covid e critica: "Bolsonaro é surdo"

Monique Evans foi ao Twitter para manifestar sua alegria em saber sobre os resultados dos testes com a CoronaVac, vacina da Covid-19 desenvolvida pelo Instituto Butantan.
A mãe de Bárbara Evans escreveu que ficou emocionada com a novidade e aproveitou para criticar o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).
"Muito feliz e emocionada com a vacina do Butantan! Deus ouviu as nossas preces, porque o Bolsonaro é surdo", escreveu.
Os seguidores entraram na onda de Monique e começaram a se manifestar. "Ele não é surdo. Só não se importa com o Brasil e o brasileiro", disse um. Outro ponderou: "Em 30 anos de vida pública nunca fez nada".