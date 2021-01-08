AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

No Twitter

Monique Evans comemora vacina da Covid e critica: "Bolsonaro é surdo"

Modelo foi ao Twitter comemorar eficácia comprovada da CoronaVac, divulgada nesta quinta (7), e aproveitou para alfinetar o presidente do Brasil

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 08:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2021 às 08:43
A modelo Monique Evans
A modelo Monique Evans Crédito: Reprodução/Instagram @moniquevansreal
Monique Evans foi ao Twitter para manifestar sua alegria em saber sobre os resultados dos testes com a CoronaVac, vacina da Covid-19 desenvolvida pelo Instituto Butantan.
A mãe de Bárbara Evans escreveu que ficou emocionada com a novidade e aproveitou para criticar o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). 
"Muito feliz e emocionada com a vacina do Butantan! Deus ouviu as nossas preces, porque o Bolsonaro é surdo", escreveu. 

Veja Também

Juliano Laham susbtitui Arthur Aguiar na Record após polêmica

"Meu anjo da guarda", desabafa filho sobre morte de Genival Lacerda

Elba Ramalho diz que comunistas criaram Covid para "destruir cristãos"

Os seguidores entraram na onda de Monique e começaram a se manifestar. "Ele não é surdo. Só não se importa com o Brasil e o brasileiro", disse um. Outro ponderou: "Em 30 anos de vida pública nunca fez nada". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos Vacina Bárbara Evans Monique Evans Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/07/2026
Imagem de destaque
“Não acredito que será feita a mesma sacanagem comigo”, desabafa Meneguelli
Imagem de destaque
'Às vezes não sei como ajudá-lo': como diagnóstico de autismo do filho mudou a vida de Cucurella, da seleção espanhola

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados