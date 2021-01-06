Elba Ramalho diz que comunistas criaram Covid para "destruir cristãos"

A artista Elba Ramalho Crédito: Globo/Estevam Avellar

A cantora Elba Ramalho , 69, resolveu pedir desculpas por conta de uma suposta associação de que a pandemia do novo coronavírus teria sido criada por comunistas para "destruir os cristãos".

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra a declaração polêmica da cantora. Nas imagens, que viralizaram nesta terça-feira (5), ela, que é cristã, dá mais detalhes da teoria.

"Mas tudo bem, estamos aqui, cristãos, sobrevivendo. E vamos sobreviver a essa turbulência que a humanidade está atravessando. Para muitas pessoas é apenas uma pandemia, para nós, o senhor sabe e eu sei, é muito mais coisa por trás dessa pandemia e que vem ainda com o intuito de nos destruir. Nós somos o incômodo, o calo dos comunistas. Somos nós cristãos, mas nós somos também a resistência e vamos permanecer fiéis, porque Deus vai nos proteger", afirma ela.

Procurada, a artista pediu desculpas e diz que foi mal interpretada. "Fui mal interpretada, existia um contexto de cunho espiritual, as pessoas não entenderam. Sinto muito. Um grande mal-entendido. Minhas sinceras desculpas", disse ela à reportagem.

MAIS POLÊMICA

Elba Ramalho se viu envolvida em outra polêmica com relação ao coronavírus e a pandemia. Ela estava na missa da igreja São João Batista, após comer um sanduíche vegano, quando soube que seu nome estava "no olho do furacão": a polícia havia interrompido uma festa com cerca de 700 convidados na casa que tem há mais de 20 anos em Trancoso, vilarejo na Bahia que virou sinônimo de turismo de luxo no Brasil.

À reportagem a cantora diz que vai processar as pessoas para quem alugou a propriedade entre 25 de dezembro e 4 de janeiro. Está hospedada no Club Med de Trancoso enquanto isso. A casa foi alugada pelo empresário Guilherme Souza, que afirmou que está deixando o imóvel. Ele disse ainda que está arrependido.

Elba afirma que ficou chateada de ter sido associada ao festejo, que contraria liminar estadual proibindo comemorações no fim do ano em Porto Seguro, onde fica o distrito de Trancoso. "As coisas estão super delicadas porque realmente me tomaram de bode expiatório desta história."

"Estou exigindo agora que as pessoas que estão lá na casa façam vídeo e assumam a responsabilidade. Vou processar por danos morais porque estou sendo, vamos dizer assim, entrei no olho do furacão por conta deles. Estive na casa dois dias, fui levar máscara pros funcionários, cheguei a falar com um deles, por favor, 'vocês não podem fazer eventos'", diz Elba.

Depois, afirmou que não decidiu se o enquadramento judicial será esse. "Não quero tirar dinheiro de ninguém que não vai me acrescentar." Mas exigirá o patrimônio de volta por quebra de contrato.