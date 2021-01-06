Após confusão, ex-Bond Girl Tanya Roberts tem morte confirmada

A atriz Tanya Roberts Crédito: Reprodução/Instagram @movies_movies_and_more

A ex-Bond girl e estrela do popular programa de TV "That '70s Show" Tanya Roberts , 65, teve a sua morte confirmada pelo companheiro dela, Lance O'Brien, ao jornal The New York Times, nesta terça-feira (5). Ela lutava pela vida em um hospital de Los Angeles.

No último domingo (3), parte da imprensa americana havia noticiado prematuramente a morte da atriz. Porém, no dia seguinte, seus representantes disseram que ela estava em estado crítico no hospital. A morte, de fato, aconteceu na madrugada. Ela estava internada desde 24 de dezembro após sofrer uma queda.

Roberts é mais conhecida pela interpretação da geóloga Stacey Sutton no filme da franquia James Bond "007 - Na Mira Dos Assassinos", de 1985, estrelado por Roger Moore em sua última aparição como o 007.

Além da atuação no filme de James Bond, Robers estrelou em 1982 o filme de fantasia "O Príncipe Guerreiro", assim como o personagem título de "Sheena: a rainha da selva", uma versão feminina de Tarzan, pelo qual ela foi indicada a cinco Framboesas Douradas e se tornou um clássico cult. Outras aparições notáveis de sua carreira incluem "Body Slam" e "Olhos Noturnos".