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Luto no cinema

Após confusão, ex-Bond Girl Tanya Roberts tem morte confirmada

Inicialmente, atriz de 65 anos havia tido a morte anunciada prematuramente pela imprensa americana, que desmentiu o falecimento um dia após a confusão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jan 2021 às 08:18

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 08:18

A atriz Tanya Roberts
A atriz Tanya Roberts Crédito: Reprodução/Instagram @movies_movies_and_more
A ex-Bond girl e estrela do popular programa de TV "That '70s Show" Tanya Roberts, 65, teve a sua morte confirmada pelo companheiro dela, Lance O'Brien, ao jornal The New York Times, nesta terça-feira (5). Ela lutava pela vida em um hospital de Los Angeles.
No último domingo (3), parte da imprensa americana havia noticiado prematuramente a morte da atriz. Porém, no dia seguinte, seus representantes disseram que ela estava em estado crítico no hospital. A morte, de fato, aconteceu na madrugada. Ela estava internada desde 24 de dezembro após sofrer uma queda.
Roberts é mais conhecida pela interpretação da geóloga Stacey Sutton no filme da franquia James Bond "007 - Na Mira Dos Assassinos", de 1985, estrelado por Roger Moore em sua última aparição como o 007.
Além da atuação no filme de James Bond, Robers estrelou em 1982 o filme de fantasia "O Príncipe Guerreiro", assim como o personagem título de "Sheena: a rainha da selva", uma versão feminina de Tarzan, pelo qual ela foi indicada a cinco Framboesas Douradas e se tornou um clássico cult. Outras aparições notáveis de sua carreira incluem "Body Slam" e "Olhos Noturnos".

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Nascida no Bronx, em Nova York, em 1955, Roberts trabalhou como modelo e em comerciais antes de ter a grande chance de sua carreira como atriz na última temporada de "As Panteras", na qual ela interpretou a investigadora particular Julie Rogers. "Foi meu primeiro trabalho firme e lançou minha carreira", contou Roberts em seu site.

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