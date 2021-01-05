Vídeo: Luciana Gimenez desabafa sobre autoestima: "Me acho feia"

Luciana Gimenez se tornou um ícone de beleza e boa forma do alto de seus 51 anos. Mas isso é só o que as pessoas enxergam dela. Porque internamente, a apresentadora enfrenta verdadeiros embates com sua aparência, que acabam baixando sua própria autoestima, como ela revelou em recente vídeo que gravou para seu canal do YouTube.
Na gravação, a mãe de Lucas Jagger começa: "Eu tinha combinado de falar de autoestima. Hoje era um dia em que falei: vou fazer vídeos. Cheguei no meu quarto hoje, olhei para a minha cara e falei: 'Como vou olhar para a minha cara e falar de autoestima se eu estou sem nenhuma?'. Será que era para ser um vídeo motivacional? Se for, não vai dar certo. Porque eu não estou com nenhuma autoestima".
E continua: "Eu me acho feia, acho que sou alta demais. Não gosto das minhas pernas, da minha bunda. A minha barriga é bonita, ok, mas como vou falar para as pessoas que estão me assistindo de autoestima?".
De namorado novo, a apresentadora também aproveitou a oportunidade para revelar que o bonitão já questionou alguns de seus hábitos sobre a aparência, como ela conta que recentemente aconteceu quando cobriu a bunda em uma ida à praia. Na filmagem, Luciana admite que faz terapia para lidar com essas questões e termina: "Estou nessa batalha todos os dias. Tento, a gente cai e levanta".