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Vídeo: Luciana Gimenez desabafa sobre autoestima: "Me acho feia"

Apresentadora de 51 anos de idade abriu o jogo sobre sua relação com a aparência em vídeo do YouTube: "Me acho feia, acho que sou alta demais. Não gosto das minhas pernas, da minha bunda"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2021 às 09:50

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 09:50

A apresentadora Luciana Gimenez
A apresentadora Luciana Gimenez Crédito: Wellington Marques/Reprodução/Instagram @lucianagimenez
Luciana Gimenez se tornou um ícone de beleza e boa forma do alto de seus 51 anos. Mas isso é só o que as pessoas enxergam dela. Porque internamente, a apresentadora enfrenta verdadeiros embates com sua aparência, que acabam baixando sua própria autoestima, como ela revelou em recente vídeo que gravou para seu canal do YouTube. 
Na gravação, a mãe de Lucas Jagger começa: "Eu tinha combinado de falar de autoestima. Hoje era um dia em que falei: vou fazer vídeos. Cheguei no meu quarto hoje, olhei para a minha cara e falei: 'Como vou olhar para a minha cara e falar de autoestima se eu estou sem nenhuma?'. Será que era para ser um vídeo motivacional? Se for, não vai dar certo. Porque eu não estou com nenhuma autoestima". 
E continua: "Eu me acho feia, acho que sou alta demais. Não gosto das minhas pernas, da minha bunda. A minha barriga é bonita, ok, mas como vou falar para as pessoas que estão me assistindo de autoestima?". 

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De namorado novo, a apresentadora também aproveitou a oportunidade para revelar que o bonitão já questionou alguns de seus hábitos sobre a aparência, como ela conta que recentemente aconteceu quando cobriu a bunda em uma ida à praia. Na filmagem, Luciana admite que faz terapia para lidar com essas questões e termina: "Estou nessa batalha todos os dias. Tento, a gente cai e levanta". 

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