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Cantora rebateu

Seguidora diz que Marília Mendonça tinha obrigação de ser magra

O fato ocorreu após a publicação de um vídeo no qual Mendonça mostra a boa forma de biquíni e a sertaneja rebateu o comentário
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jan 2021 às 08:13

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 08:13

A cantora Marília Mendonça
A cantora Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendoncacantora
A cantora Marília Mendonça, 25, rebateu pelas redes sociais uma seguidora que disse que ela tinha a obrigação de ser magra por causa de seu dinheiro e sua pouca idade.
O fato ocorreu após a publicação de um vídeo no qual Mendonça mostra a boa forma de biquíni. "Aquela fase das férias que você só quer voltar para casa", escreveu ela na legenda.
Foi então que a seguidora resolveu dar sua opinião. "Realmente, Marília Mendonça, você tem que estar com esse corpo, né, o dinheiro que você tem e com a idade que você tem realmente é o mínimo", disparou.
A artista não deixou por menos. "Eu não 'tenho' que estar com nada, minha senhora. Nem eu nem ninguém", emendou. No comentário, foram praticamente unânimes os apoios à Marília. Havia mais de 900 postagens após a resposta da cantora.
O final do ano de 2020 foi muito especial para a cantora. Ela dominou os rankings de artistas mais ouvidos do Brasil. A cantora sertaneja, conhecida como 'rainha da sofrência', apareceu no topo das listas nas três principais plataformas que concentram os ouvintes de música no país: Spotify, Deezer e YouTube (essa última também tem ranking de vídeos não-musicais, encabeçado pelo Fla-Flu na final do campeonato carioca).
No Spotify, por exemplo, ela repetiu a posição de 2019 e ficou em primeiro no ranking brasileiro de artistas mais ouvidos novamente. Os sertanejos continuam dominando o top 10 da plataforma, ocupando sete posições (além dos já citados, aparecem Henrique e Juliano em segundo, Gusttavo Lima em terceiro, Zé Neto e Cristiano em quarto, Matheus e Kauan em oitavo e Maiara e Maraisa em décimo).

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"Gratidão não tem tamanho. Quero deixar bem claro que vou sempre ouvi-los, porque em muitos momentos felizes, os fãs são minha própria voz", diz Mendonça, em entrevista por email ao F5.
Pelo lado pessoal, Marília Mendonça e Murilo Huff, 25, voltaram a ser um casal. Os cantores, que são pais do menino Léo, 1, haviam confirmado a separação em julho, após cerca de dois anos de relacionamento.

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