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Onda de boataria

Ex-BBB capixaba Gizelly Bicalho nega ter sido barrada em festa

No Instagram, a advogada afirma que escolheu ficar em uma praia no Espírito Santo e aproveitar as festas com amigos de infância
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jan 2021 às 08:24

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 08:24

A ex-BBB Gizelly Bicalho
A ex-BBB Gizelly Bicalho Crédito: Reprodução/Instagram @gizellybicalho
A ex-BBB Gizelly Bicalho, 29, usou suas redes sociais nesta terça-feira (5) para comentar os boatos de que teria sido barrada nas comemorações de Réveillon de suas ex-colegas de confinamento Rafa Kalimann, 27, Thelma Assis, 35, e Manu Gavassi, 28, em uma ilha particular.
No Instagram, a advogada afirma que escolheu ficar em uma praia no Espírito Santo e aproveitar as festas com amigos de infância. "Eu quis ficar no meu estado, perto das pessoas que eu gosto. Ninguém vai acabar com a minha amizade com a Rafa, Manu, Thelminha e Marcela", disse ela, citando ainda Marcela McGowan, 32.
Gizelly veio esclarecer a questão após alguns portais afirmarem que ela teria sido desconvidada da viagem para a ilha particular, uma vez que a ex-sister tinha comparecido à festa de Natal promovida por Carlinhos Maia, 29, onde alguns convidados tiveram resultado positivo para Covid-19. Além das três, a atriz Buna Marquezine, 25, também curtiu a passagem de ano na ilha.
Gizelly também fez questão de esclarecer o ocorrido em uma página no Instagram que destracou o assunto, deixando claro que não há rivalidade nenhuma entre as ex-participantes do reality. "As meninas são minhas amigas e eu as amo demais, eu sempre soube da ilha", comentou.

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No mesmo post, ela também questiona porque não foi esclarecido que a sua assessoria é a mesma de Rafa Kalimann, 27, e Manu Gavassi, 28. "Por que tanta mentira? Por que gostam de criar rivalidade onde não existe?", disse Gizelly.

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