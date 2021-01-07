"Meu anjo da guarda", desabafa filho sobre morte de Genival Lacerda

João Lacerda publicou na manhã desta quinta (7) uma foto em que aparece de mãos dadas com o pai, Genival Lacerda, lamentando a morte do cantor de 89 anos pela Covid-19.
"Hoje perdi um dos maiores amigos de minha vida, amigo da música, de ensinamentos, amigo que na hora de brigar, sempre brigava e minutos depois nem lembrava que brigava, porque não guardava mágoa de ninguém. Meu anjo da guarda, minha luz, minha vida, hoje ele fez sua última viagem para ficar ao lado do Senhor Deus. Ainda ontem lembro-me de seu sorriso, de apertar sua mão! Agora terei de aprender a viver com sua imagem e lembranças de um bom pai. Vai na paz, meu pai, sempre te amarei, teu João Lacerda Neto", desabafou, no Instagram.
Genival teve a morte anunciada pelo seu outro filho, Genival Lacerda Filho, também na manhã desta quinta (7) pela rede social de fotos. O artista estava internado por complicações do coronavírus desde o dia 30 de novembro do ano passado e acabou não resistindo à doença.