Morre Genival Lacerda aos 89 anos com Covid-19

O cantor Genival Lacerda, de 89 anos, morreu vítima da Covid-19 na manhã desta quinta-feira (7). O músico estava internado na UTI desde o último dia 30 de novembro do ano passado e, recentemente, teve o quadro agravado por complicações do coronavírus. Nos últimos dias, só respirava com a ajuda de aparelhos.
Com mensagem breve publicada em seu perfil do Instagram, filho do cantor, Genival Lacerda Filho, revelou a informação da morte do pai: "Painho faleceu".
"O quadro de saúde de Genival Lacerda continua grave, com pneumonia severa, ainda sem apresentar melhoras. A pressão arterial está controlada e os rins funcionando bem", dizia o último boletim médico divulgado no último domingo (20).