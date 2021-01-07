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Luto na música

Morre Genival Lacerda aos 89 anos com Covid-19

Músico enfrentou o coronavírus internado desde o dia 30 de novembro do ano passado e morte foi confirmada pelo filho nesta quinta (7)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2021 às 08:23

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 08:23

O cantor Genival Lacerda
O cantor Genival Lacerda Crédito: Instagram/antorgenivallacerda
O cantor Genival Lacerda, de 89 anos, morreu vítima da Covid-19 na manhã desta quinta-feira (7). O músico estava internado na UTI desde o último dia 30 de novembro do ano passado e, recentemente, teve o quadro agravado por complicações do coronavírus. Nos últimos dias, só respirava com a ajuda de aparelhos. 
Com mensagem breve publicada em seu perfil do Instagram,  filho do cantor, Genival Lacerda Filho, revelou a informação da morte do pai: "Painho faleceu". 

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"O quadro de saúde de Genival Lacerda continua grave, com pneumonia severa, ainda sem apresentar melhoras. A pressão arterial está controlada e os rins funcionando bem", dizia o último boletim médico divulgado no último domingo (20). 
Filho de Genival Lacerda informa sobre morte do pai pelo Instagram
Filho de Genival Lacerda informa sobre morte do pai pelo Instagram Crédito: Reprodução/Instagram @genivallacerda_filho

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