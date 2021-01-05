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Quadro é grave

Genival Lacerda tem piora na UTI por complicações do coronavírus

Cantor, internado há 35 dias, está em estado grave, no 33° dia de ventilação mecânica e em uso de drogas vasoativas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jan 2021 às 08:30

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 08:30

O cantor Genival Lacerda
O cantor Genival Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram @cantorgenivallacerda
O cantor e compositor paraibano Genival Lacerda, 89, teve uma piora em seu estado de saúde por causa de complicações da Covid-19. Ele segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Unimed 1, na Ilha do Leite, na região central do Recife.
Segundo o último boletim médico divulgado pela própria família nas redes sociais, o cantor, internado há 35 dias, está em estado grave, no 33° dia de ventilação mecânica, em uso de drogas vasoativas. Não há perspectiva de alta e ele está sendo medicado com antibióticos.
Internado desde o dia 30 de novembro após contrair o novo coronavírus, Genival Lacerda já havia apresentado uma piora no último mês e seu estado de saúde era considerado gravíssimo, segundo informou a assessora do cantor por meio das redes sociais.

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"Conforme boletim médico (do dia 15), o quadro clínico do artista teve uma piora, sendo considerado gravíssimo, com comprometimento do pulmão devido a infecção", disse ela. Lacerda está internado em um hospital do Recife.
Em maio, ele sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e ficou internado por três dias. O cantor tem mais de 60 anos de carreira. Dentre seus principais sucessos estão "Severina Xique Xique", "De quem é esse jegue?" e "Radinho de Pilha".

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