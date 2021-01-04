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Gloria Maria revela internação por infecção pulmonar no passado

'Pouquíssimos ficaram sabendo', relembrou apresentadora, que havia passado por cirurgia no cérebro pouco antes, sobre fato de janeiro de 2020
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 jan 2021 às 17:10

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 17:10

Gloria Maria usou seu Instagram nesta segunda-feira, 4, para relembrar um período complicado de sua saúde. Após ter sido submetida a uma cirurgia no cérebro, em novembro de 2019, a apresentadora também revelou problemas no pulmão em janeiro de 2020.
A jornalista Glória Maria
A jornalista Glória Maria Crédito: Globo/Ramón Vasconcelos
"Feliz e agradecida por estar vivendo com toda plenitude essa primeira segunda-feira de 2021. Hoje, 4 de janeiro, exatamente um ano atrás, depois da cirurgia no cérebro, voltei a ser internada com uma infecção pulmonar!"
Em seguida, concluiu: "Pouquíssimos ficaram sabendo, mas foram mais duas semanas lutando como uma guerreira pela vida! Graças a Deus venci! Uma bênção! Obrigada também a vocês que dividem comigo esse espaço e torceram tanto!"

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