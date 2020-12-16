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Saúde

Com Covid-19, Genival Lacerda apresenta piora e quadro é gravíssimo

Cantor está internado em hospital do Recife desde o dia 30 de novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 16:43

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 16:43

O cantor Genival Lacerda
O cantor Genival Lacerda Crédito: Instagram/antorgenivallacerda
Internado desde o dia 30 de novembro após contrair o novo coronavírus, Genival Lacerda, 89, apresentou piora e seu estado de saúde é gravíssimo, segundo informou a assessora do cantor por meio das redes sociais.
"Conforme boletim médico (do dia 15), o quadro clínico do artista teve uma piora, sendo considerado gravíssimo, com comprometimento do pulmão devido a infecção", disse ela. Lacerda está internado em um hospital do Recife.
Em maio, ele sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e ficou internado por três dias. O cantor tem mais de 60 anos de carreira. Dentre seus principais sucessos estão "Severina Xique Xique", "De quem é esse jegue?" e "Radinho de Pilha".
Além de Lacerda, outros artistas também contraíram a Covid e seguem em tratamento. Nicette Bruno, 87, é um dos casos mais graves. Ela está internada na UTI da Casa de Saúde São José, no Rio, desde o dia 29 de novembro.

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