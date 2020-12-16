Sobrinho de Hebe Camargo é internado com complicações da Covid-19

Sobrinho que também era empresário de Hebe Camargo, Claudio Pessutti está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois de ser infectado pela Covid-19.
De acordo com o filho da apresentadora, Marcello Camargo, Claudio está no local há duas semanas. "Ele já está há 10 dias intubado. O Claudio é forte, não tem comorbidade... Se Deus quiser ele vai sair dessa, mas é um período de angústia para nós", revelou o herdeiro em entrevista à Quem.
Claudio é quem mora, atualmente, na mansão que Hebe deixou no Morumbi, em São Paulo. Ele também cuida de todo o acervo da apresentadora, que morreu em 2012 aos 83 anos vítima de câncer, incluindo seus figurinos e lotes de joias icônicas.