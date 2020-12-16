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No Albert Einstein

Sobrinho de Hebe Camargo é internado com complicações da Covid-19

Claudio Pessutti, que era sobrinho e empresário da apresentadora, está intubado no Albert Einstein. Ele é quem mora na mansão que Hebe deixou no Morumbi atualmente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 10:38

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 10:38

Marcello Camargo Capuano, Hebe Camargo e Cláudio Pessutti: estrela da TV brasileira em família
Marcello Camargo Capuano, Hebe Camargo e Cláudio Pessutti: estrela da TV brasileira em família Crédito: Reprodução/Instagram @marcellocamargo.hebe
Sobrinho que também era empresário de Hebe CamargoClaudio Pessutti está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois de ser infectado pela Covid-19
De acordo com o filho da apresentadora, Marcello Camargo, Claudio está no local há duas semanas. "Ele já está há 10 dias intubado. O Claudio é forte, não tem comorbidade... Se Deus quiser ele vai sair dessa, mas é um período de angústia para nós", revelou o herdeiro em entrevista à Quem. 

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Claudio é quem mora, atualmente, na mansão que Hebe deixou no Morumbi, em São Paulo. Ele também cuida de todo o acervo da apresentadora, que morreu em 2012 aos 83 anos vítima de câncer, incluindo seus figurinos e lotes de joias icônicas. 

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