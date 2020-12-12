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Saúde

Marieta Severo recebe alta após oito dias internada com Covid-19 e pneumonia

A atriz de 74 anos já está em casa, descansando e se recuperando após a internação em hospital do Rio, de acordo com a sua assessoria de imprensa.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2020 às 17:12

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 17:12

Marieta Severo estava internada com Covid-19
Marieta Severo estava internada com Covid-19 Crédito: Wallace Barbosa/AgNews
Marieta Severo, 74, recebeu alta na manhã deste sábado (12) após oito dias internada com Covid-19 e pneumonia. A atriz já está em casa, descansando e se recuperando, de acordo com a sua assessoria de imprensa.
Ela deu entrada no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, na semana passada, alguns dias após ser diagnosticada com o novo coronavírus. Por ela fazer parte do grupo de risco devido à idade, os médicos acharam melhor tratar a pneumonia no hospital.
Marieta começou a ter sintomas da Covid-19 no dia 24 de novembro, durante as gravações da novela "Um Lugar Ao Sol", da TV Globo. Com febre e dor de cabeça, ela decidiu fazer um teste no dia seguinte.
Além de Marieta Severo, profissionais da área técnica do folhetim também contraíram a doença, bem como Andréia Horta, sua protagonista e intérprete da neta da personagem de Severo.
Outra atriz da Globo que pegou o novo coronavírus foi Giovanna Antonelli, que frequentava os estúdios para trabalhar na novela "Quanto Mais Vida Melhor". Marco Ricca e Nicette Bruno, ambos com sintomas grave da Covid-19 e ainda internados, não estavam frequentando o local.
Esse também não era o caso de Eduardo Galvão, que não resistiu e morreu por complicações da doença na última segunda-feira (7), aos 58 anos.

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