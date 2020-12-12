Capixaba, a astróloga e radialista Zora Yonara morre aos 91 anos
A astróloga e radialista Zora Yonara morreu na tarde da última sexta-feira (11) aos 91 anos. De acordo com informações da secretária de Zora, ela estava internada no Hospital Copa D'or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, há 10 dias, e foi vítima de uma pneumonia. As informações foram publicadas pelo portal G1 Rio.
O Hospital Copa D'or divulgou uma nota lamentando a morte da radialista. "O Hospital Copa D'Or lamenta a morte da paciente Creusa Gramacho Carosella (Zora Yonara) na tarde desta sexta-feira e informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes".
Creusa Gramacho Carosella, conhecida por Zora Yonara, participou do programa de rádio "Show do Antonio Carlos", da Rádio Tupi, onde teve destaque. Ela iniciou a carreira de radialista na cidade em que nasceu em Vitória, no Espírito Santo.
Em 1982, na TV Globo, trabalhou no programa TV Mulher, após se especializar na área de astrologia, e seguir a carreira no rádio como astróloga.
Em 2018, completou 60 anos de carreira. O nome "Zora Yonara" foi uma sugestão do radialista e ex-diretor da Rádio Globo, Mário Luiz, visto que em grego "Zora" significa força e coragem e "Yonara" era em homenagem à atriz Yoná Magalhães.