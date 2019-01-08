Aloísio Ovelha era apresentador das rádio Gazeta AM e Litoral FM Crédito: Divulgação/ Rádio Gazeta AM

O radialista Aloísio Ovelha, 55 anos, faleceu na manhã desta terça-feira (08) no Hospital Meridional, em Cariacica. A informação foi confirmada pela esposa dele, Janine Gomes. Ainda no hospital, Janine conversou rapidamente com a equipe do Gazeta Online. "Ele faleceu agora de manhã. Ele teve uma infecção generalizada. Infelizmente não resistiu".

INTERNAÇÃO NO DOMINGO

A cunhada do radialista, Anita Matos, contou que Ovelha precisou ser internado no último domingo (06). "A gente está aguardando a funerária para ver onde será o velório e o enterro. Parece que será em Guarapari, de onde ele é. Ele foi internado no domingo (06). Foi um quadro de infecção, pneumonia. Ele já estava acamado, debilitado, o organismo não tem muita resistência e um quadro de infecção rapidamente se generaliza".

Em 2019, Ovelha completaria 30 anos trabalhando na Rede Gazeta. O radialista deixa esposa e quatro filhos.

Your browser does not support the audio element. Morre, aos 55 anos, o radialista Aloísio Ovelha

DOIS AVCS EM 2017

No dia 11 de junho de 2017, Ovelha sofreu um AVC isquêmico em casa e foi levado para o Hospital Meridional, em Cariacica. Em seguida, sofreu outro AVC, como explica o gerente de Rádio da Rede Gazeta, Renan Effgen Faé.

Em junho de 2017, o que levou o Ovelha para o hospital foi um AVC isquêmico, que é a obstrução e a falta de sangue. Ele entrou dentro do hospital consciente. Lá, ao ser internado, veio o derradeiro, que foi o hemorrágico, que comprometeu um lado do cérebro dele todo. Daí em diante, ele ficou em um estado vegetativo. Renan Effgen Faé

Quatro meses depois, o apresentador do programa Show da Manhã, da Rádio Gazeta AM, deixou a UTI, tinha o quadro considerado estável, mas ainda não tinha voltado a falar ou a abrir os olhos. Na ocasião, Janine comentou como estava o estado de saúde dele.

"Clinicamente ele está bem, mas segue do mesmo jeito. É como se estivesse dormindo, não responde a estímulo quase nenhum. A sedação foi retirada faz tempo, ele deixou a UTI há uns dois meses e já está no quarto. Ainda não fala, mas tem reações automáticas. Quando ele faz fisioterapia, por exemplo, e sente dor na perna, ele se contorce, faz careta. Foi uma lesão muito grave, então a recuperação é lenta demais", afirmou a esposa do radialista, em 2017.

CARREIRA NA REDE GAZETA

Em maio de 2017, Aloísio Ovelha completou 28 anos de Rede Gazeta. Além de comandar o Show da Manhã, na Gazeta AM, o radialista apresentava o Plantão Litoral, na Rádio Litoral FM, ao lado de Rubinho Trindade e Marla Bermudes. Muito querido pelos colegas de profissão, o comunicador sempre foi descrito como pessoa do bem e muito divertida.