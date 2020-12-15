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Morre Paulinho, cantor do Roupa Nova, após contrair Covid-19

O músico de 68 anos chegou a ser internado em Niterói em setembro por complicações em decorrência da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 23:33

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 23:33

Paulinho, do Roupa Nova, morreu aos 68 anos
Paulinho, do Roupa Nova, morreu aos 68 anos Crédito: Reprodução/Instagram/Roupa Nova
O músico Paulinho, vocalista da banda Roupa Nova, morreu na noite desta segunda-feira (14) aos 68 anos, no Rio de Janeiro. Em setembro deste ano, Paulinho foi hospitalizado no Complexo Hospitalar de Niterói, no Rio de Janeiro, devido complicações da Covid-19. Ele também passou por uma cirurgia de transplante de medula óssea para tratar de um linfoma.
Paulinho faz parte da formação original da banda que aconteceu em 1970, com o nome de Os Famks, sendo apadrinhados pelo cantor Milton Nascimento. O conjunto só passou a se chamar Roupa Nova anos depois, ao assinar contrato com a Polygram.
Completam o grupo os artistas: Serginho Herval, Nando, Cleberson Horsth, Ricardo Feghali e Kiko, que ao som de sucessos como "Whisky-a-Go-Go", "Linda Demais", "Dona" e "A Viagem" vendeu mais de 20 milhões de discos.

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