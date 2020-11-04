Vocalista do Roupa Nova, Paulinho é internado com Covid-19

Paulinho, vocalista do Roupa Nova de 68 anos de idade, está internado com Covid-19 no Copa D'Or, na zona Sul do Rio de Janeiro. O músico contraiu o vírus durante a recuperação de um transplante bem-sucedido de medula óssea feito há dois meses, segundo informações da Quem.
O vocalista, no entanto, foi internado há duas semanas, conforme a assessoria de imprensa do artista confirmou à publicação. Paulinho está entubado, mas com boa resposta aos tratamentos.
"Ele está entubado, mas de forma preventiva. Ele está internado há duas semanas, e segue em constante melhora. É claro que é alarmante por ele ter mais de 60 anos e vir de um transplante, mas Paulinho está bem", afirmou a assessoria à Quem.