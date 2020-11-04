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Em recuperação

Vocalista do Roupa Nova, Paulinho é internado com Covid-19

Músico se infectou com o novo coronavírus após um transplante e teve que ser intubado em hospital do Rio, segundo assessoria confirmou à Quem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 09:48

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 09:48

O músico Paulinho, vocalista do Roupa Nova
O músico Paulinho, vocalista do Roupa Nova Crédito: Reprodução/Instagram
Paulinho, vocalista do Roupa Nova de 68 anos de idade, está internado com Covid-19 no Copa D'Or, na zona Sul do Rio de Janeiro. O músico contraiu o vírus durante a recuperação de um transplante bem-sucedido de medula óssea feito há dois meses, segundo informações da Quem. 
O vocalista, no entanto, foi internado há duas semanas, conforme a assessoria de imprensa do artista confirmou à publicação. Paulinho está entubado, mas com boa resposta aos tratamentos. 

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"Ele está entubado, mas de forma preventiva. Ele está internado há duas semanas, e segue em constante melhora. É claro que é alarmante por ele ter mais de 60 anos e vir de um transplante, mas Paulinho está bem", afirmou a assessoria à Quem. 

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