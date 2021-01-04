Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Retorno ao "Encontro"

Fátima Bernardes se emociona ao falar sobre mortes por coronavírus

Um mês após seu afastamento para tratar um câncer de útero, Fátima Bernardes, 57, se emocionou ao voltar nesta segunda-feira (4) a comandar o programa "Encontro", na Globo, e chorou ao falar sobre o aumento de mortes pelo coronavírus no país

Publicado em 

04 jan 2021 às 17:57

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 17:57

Fátima Bernardes se emociona ao falar sobre mortes por Covid no retorno ao
Fátima Bernardes se emociona ao falar sobre mortes por Covid no retorno ao "Encontro" Crédito: Reprodução/Globoplay
Um mês após seu afastamento para tratar um câncer de útero, Fátima Bernardes, 57, se emocionou ao voltar nesta segunda (4) a comandar o programa "Encontro", na Globo. A apresentadora chorou ao dizer que ficou muito angustiada com as notícias de aumento de mortes devido à pandemia do novo coronavírus no país.
Fátima Bernardes lamentou a morte de uma funcionária, que trabalhava com ela há 30 anos, e foi vítima da Covid-19. "E olha que ela tinha plano de saúde, tinha tudo, não andava de transporte público...Não sabemos como ela se contaminou. Ela sempre chegava em casa muito cedo, e eu dizia que não precisava, mas ela fazia questão de fazer um café para mim [...] Hoje fez muita falta esse café", afirmou.
A apresentadora destacou que não queria falar sobre o assunto, porque sabia que iria se emocionar. "Quantas pessoas estão sofrendo sem necessidade [...] Muitas pessoas não vão ter a chance de recomeçar, não vão ter as chances que eu estou tendo. Eu penso que nem tenho direito a derramar lágrimas", completou. Ela afirmou também que sabe ser muito privilegiada por poder ser operada para retirada do câncer quatro dias após receber o diagnóstico.
"A gente falou tanto em empatia aqui, mas acho que não resolveu [...] Como comunicador, a gente não conseguiu levar essa mensagem"
Fátima Bernardes - Apresentadora do "Encontro"
Apesar da emoção, a apresentadora afirmou que não tem "vocação para a tristeza", e que voltava ao trabalho com a energia renovada e uma expectativa boa. Ainda em recuperação da cirurgia, ela contou que não pode fazer atividades físicas, dirigir ou ir à praia e à piscina. Também afirmou que não houve indicação médica para que faça quimioterapia ou radioterapia.

Veja Também

Academia de Letras do ES abre vaga para cadeira do poeta Sérgio Blank

Ruína de Queimado recebe menção honrosa em importante prêmio do Iphan

Tuca Andrada responde a Elba sobre festa na casa de cantora em meio à pandemia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fátima bernardes Rede Globo Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso
Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados