Fátima Bernardes se emociona ao falar sobre mortes por coronavírus

Fátima Bernardes se emociona ao falar sobre mortes por Covid no retorno ao "Encontro" Crédito: Reprodução/Globoplay

Fátima Bernardes lamentou a morte de uma funcionária, que trabalhava com ela há 30 anos, e foi vítima da Covid-19. "E olha que ela tinha plano de saúde, tinha tudo, não andava de transporte público...Não sabemos como ela se contaminou. Ela sempre chegava em casa muito cedo, e eu dizia que não precisava, mas ela fazia questão de fazer um café para mim [...] Hoje fez muita falta esse café", afirmou.

A apresentadora destacou que não queria falar sobre o assunto, porque sabia que iria se emocionar. "Quantas pessoas estão sofrendo sem necessidade [...] Muitas pessoas não vão ter a chance de recomeçar, não vão ter as chances que eu estou tendo. Eu penso que nem tenho direito a derramar lágrimas", completou. Ela afirmou também que sabe ser muito privilegiada por poder ser operada para retirada do câncer quatro dias após receber o diagnóstico.

"A gente falou tanto em empatia aqui, mas acho que não resolveu [...] Como comunicador, a gente não conseguiu levar essa mensagem" Fátima Bernardes - Apresentadora do "Encontro"