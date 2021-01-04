Academia de Letras do ES abre vaga para cadeira do poeta Sérgio Blank

A partir desta segunda-feia (4) até o próximo dia 8 de março, a Academia Espírito-santense de Letras (AEL) está aceitando currículos para candidatos que queiram preencher a cadeira de número 9 da entidade, que pertencia ao poeta Sérgio Blank – encontrado morto em casa em julho do ano passado. O novo ocupante será eleito em reunião no dia 12 de abril deste ano.
Os interessados devem enviar, por correspondência com firma reconhecida, uma carta indicando o desejo de ocupar a vaga com currículo e comprovação de livros e trabalhos publicados.
A entrega do material também pode ser feita de forma presencial no Solar da Ester – da presidente da AEL, Ester Abreu Vieira de Oliveira – no bairro de Lourdes, em Vitória, e a escolha dos candidatos será feita por eleição em reunião que acontecerá no próximo dia 12 de abril.
A morte de Sérgio, que foi encontrado já sem vida em sua casa, em Cariacica, ficou sem conclusão. Até a última reportagem sobre o caso publicada em A Gazeta, a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica ainda trabalhava nas investigações.
O poeta ocupou a cadeira na AEL por um ano. Ele foi empossado na instituição em 22 de julho de 2019 e no dia 23 do mesmo mês do ano seguinte, morreu. Sérgio acabou ficando conhecido por seus trabalhos na Literatura, sobretudo na poesia, mas também por difundir o hábito da leitura por meio de suas obras.
SERVIÇO
- Edital 06/2021 da Academia Espírito-santense de Letras (AEL) para posse de novo ocupante da cadeira número 9
- Inscrições: podem ser feitas por correspondência ou entregues pessoalmente. O interessado deve escrever carta manifestando sua vontade em assumir o posto, com firma reconhecida, e anexá-la ao currículo, além de anexar comprovação de publicação de livros e trabalhos.
- Data: de 4 de janeiro a 8 de março de 2021
- Endereço: Ester Abreu Vieira de Oliveira/Solar da Ester - Rua Professora Gladys Bernardo Lucas, 195, Solar da Ester, Bairro de Lourdes, Vitória-ES - CEP 29042-185.