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Inscrições abertas

Academia de Letras do ES abre vaga para cadeira do poeta Sérgio Blank

Instituição informou que inscrições ficam abertas desta segunda-feira (4) até março deste ano, via correspondência ou pessoalmente. Poeta morreu em julho do ano passado, um ano após ser empossado na entidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2021 às 16:48

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 16:48

Fachada do edifício que abriga a Academia Espírito-santense de Letras (AEL), no Centro de Vitória
Fachada do edifício que abriga a Academia Espírito-santense de Letras (AEL), no Centro de Vitória Crédito: Edson Chagas - GZ
A partir desta segunda-feia (4) até o próximo dia 8 de março, a Academia Espírito-santense de Letras (AEL) está aceitando currículos para candidatos que queiram preencher a cadeira de número 9 da entidade, que pertencia ao poeta Sérgio Blank – encontrado morto em casa em julho do ano passado. O novo ocupante será eleito em reunião no dia 12 de abril deste ano. 
Os interessados devem enviar, por correspondência com firma reconhecida, uma carta indicando o desejo de ocupar a vaga com currículo e comprovação de livros e trabalhos publicados.
A entrega do material também pode ser feita de forma presencial no Solar da Ester – da presidente da AEL, Ester Abreu Vieira de Oliveira – no bairro de Lourdes, em Vitória, e a escolha dos candidatos será feita por eleição em reunião que acontecerá no próximo dia 12 de abril. 
A morte de Sérgio, que foi encontrado já sem vida em sua casa, em Cariacica, ficou sem conclusão. Até a última reportagem sobre o caso publicada em A Gazeta, a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica ainda trabalhava nas investigações.
O escritor Sérgio Blank
O escritor Sérgio Blank Crédito: Fernando Madeira

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O poeta ocupou a cadeira na AEL por um ano. Ele foi empossado na instituição em 22 de julho de 2019 e no dia 23 do mesmo mês do ano seguinte, morreu. Sérgio acabou ficando conhecido por seus trabalhos na Literatura, sobretudo na poesia, mas também por difundir o hábito da leitura por meio de suas obras. 

SERVIÇO

  • Edital 06/2021 da Academia Espírito-santense de Letras (AEL) para posse de novo ocupante da cadeira número 9
  • Inscrições: podem ser feitas por correspondência ou entregues pessoalmente. O interessado deve escrever carta manifestando sua vontade em assumir o posto, com firma reconhecida, e anexá-la ao currículo, além de anexar comprovação de publicação de livros e trabalhos. 
  • Data: de 4 de janeiro a 8 de março de 2021
  • Endereço: Ester Abreu Vieira de Oliveira/Solar da Ester - Rua Professora Gladys Bernardo Lucas, 195, Solar da Ester, Bairro de Lourdes, Vitória-ES - CEP 29042-185. 

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