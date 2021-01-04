Academia de Letras do ES abre vaga para cadeira do poeta Sérgio Blank

Fachada do edifício que abriga a Academia Espírito-santense de Letras (AEL), no Centro de Vitória Crédito: Edson Chagas - GZ

A partir desta segunda-feia (4) até o próximo dia 8 de março, a Academia Espírito-santense de Letras (AEL) está aceitando currículos para candidatos que queiram preencher a cadeira de número 9 da entidade, que pertencia ao poeta Sérgio Blank – encontrado morto em casa em julho do ano passado . O novo ocupante será eleito em reunião no dia 12 de abril deste ano.

Os interessados devem enviar, por correspondência com firma reconhecida, uma carta indicando o desejo de ocupar a vaga com currículo e comprovação de livros e trabalhos publicados.

A entrega do material também pode ser feita de forma presencial no Solar da Ester – da presidente da AEL, Ester Abreu Vieira de Oliveira – no bairro de Lourdes, em Vitória, e a escolha dos candidatos será feita por eleição em reunião que acontecerá no próximo dia 12 de abril.

O escritor Sérgio Blank Crédito: Fernando Madeira

O poeta ocupou a cadeira na AEL por um ano. Ele foi empossado na instituição em 22 de julho de 2019 e no dia 23 do mesmo mês do ano seguinte, morreu. Sérgio acabou ficando conhecido por seus trabalhos na Literatura, sobretudo na poesia, mas também por difundir o hábito da leitura por meio de suas obras.

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