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Museu a céu aberto na Serra

Ruína de Queimado recebe menção honrosa em importante prêmio do Iphan

A ruína de São José de Queimado, em Serra Sede, recebeu do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional “menção honrosa” no prêmio nacional Rodrigo Melo Francisco de Andrade pela preservação e resgate da história do povo negro

Publicado em 

04 jan 2021 às 15:51

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 15:51

Ruínas da igreja de São José do Queimado, em Serra Sede
Ruínas da igreja de São José do Queimado, em Serra Sede Crédito: Luciney Araújo
ruína de São José de Queimado, um museu a céu aberto em Serra Sede, na Grande Vitória, recebeu do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) “menção honrosa” no importante prêmio nacional Rodrigo Melo Francisco de Andrade, pela preservação e resgate da história do povo negro. O local  foi restaurado e readequado pelo Instituto Modus Vivendi (IMV), com o patrocínio do Sindicato do Comércio Atacadistas e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades).
Em sua 33ª edição, esta é a primeira vez que o Espírito Santo recebe este reconhecimento. O monumento localizado em Serra foi inscrito na categoria Patrimônio Material, destinado às ações da administração direta e indireta municipal. Segundo Elisa Machado Taveira, superintendente do Iphan-ES, os projetos concorrentes foram analisados por comissões dos respectivos estados e nacional, e Queimado se destacou como importante pesquisa arqueológica, com o acautelamento de um bem patrimonial em risco e medidas de salvaguarda para revitalização da área.
A Comissão Nacional de Avaliação reuniu 21 especialistas de renome na área do Patrimônio Cultural. Entre eles, estavam técnicos, pesquisadores e professores universitários. Também fizeram parte a presidente e os diretores dos cinco departamentos do Iphan.
"Receber o reconhecimento de uma comissão nacional composta por especialistas de renome na área do Patrimônio Cultural, em um ano com recorde de inscrições, mostra a riqueza cultural existente no Espírito Santo e chama a atenção para a importância de se investir em projetos de preservação do patrimônio cultural"
Elisa Machado Taveira - Superintendente do Iphan-ES
Para Érika Kunkel, presidente do IMV, esta menção honrosa representa a valorização do patrimônio cultural capixaba. O Sítio Histórico de Queimado foi entregue aos capixabas em março deste ano e está acessível a todos que quiserem visitar este raro museu a céu aberto e conhecer essa trágica e sofrida história de segregação e desumanidade, para não a repetir. O trabalho de resgate deste espaço, uma demanda antiga do movimento negro capixaba e de toda sociedade, foi realizado com muito orgulho pelo Instituto Modus Vivendi, com patrocínio do Sincades.

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