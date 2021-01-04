Ruína de Queimado recebe menção honrosa em importante prêmio do Iphan

Ruínas da igreja de São José do Queimado, em Serra Sede Crédito: Luciney Araújo

Em sua 33ª edição, esta é a primeira vez que o Espírito Santo recebe este reconhecimento. O monumento localizado em Serra foi inscrito na categoria Patrimônio Material, destinado às ações da administração direta e indireta municipal. Segundo Elisa Machado Taveira, superintendente do Iphan-ES, os projetos concorrentes foram analisados por comissões dos respectivos estados e nacional, e Queimado se destacou como importante pesquisa arqueológica, com o acautelamento de um bem patrimonial em risco e medidas de salvaguarda para revitalização da área.

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A Comissão Nacional de Avaliação reuniu 21 especialistas de renome na área do Patrimônio Cultural. Entre eles, estavam técnicos, pesquisadores e professores universitários. Também fizeram parte a presidente e os diretores dos cinco departamentos do Iphan.

"Receber o reconhecimento de uma comissão nacional composta por especialistas de renome na área do Patrimônio Cultural, em um ano com recorde de inscrições, mostra a riqueza cultural existente no Espírito Santo e chama a atenção para a importância de se investir em projetos de preservação do patrimônio cultural" Elisa Machado Taveira - Superintendente do Iphan-ES