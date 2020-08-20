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Turismo no ES

Drone: veja imagens aéreas da Igreja de São José do Queimado, na Serra

Luciney Araújo registrou o sítio histórico, construído em 1849 e reinaugurado em março deste ano após processo de restauração. Veja o vídeo!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 17:03

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 17:03

Ruínas da igreja de São José do Queimado, em Serra Sede
Ruínas da igreja de São José do Queimado, em Serra Sede Crédito: Luciney Araújo
Construída em 1849 por escravizados, a Igreja de São José do Queimado é um dos principais pontos turísticos do município da Serra. O local é considerado palco do principal movimento contra a escravidão no Espírito Santo e um dos mais importantes de todo o Brasil.
O processo de restauração durou cerca de um ano e, em março deste ano, o sítio histórico foi reaberto para visitaçao ao público. Com um olhar único sobre um dos grandes monumentos do turismo religioso no Espírito Santo, Luciney Araújo registrou a Igreja de São José do Queimado de forma especial. Confira no vídeo!

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