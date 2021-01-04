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100 dias de reality

"BBB 21": Globo anuncia novidades a partir do dia 8 de janeiro

"Aquecendo as turbinas dessa nave", escreveu o diretor da atração, Boninho, em legenda da imagem com o logotipo do programa  nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 jan 2021 às 09:26

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 09:26

O apresentador Tiago Leifert
O apresentador Tiago Leifert Crédito: Reprodução/Instagram @tiagoleifert
O ano de 2020 mal acabou e a TV Globo já anunciou que os fãs de Big Brother Brasil podem esperar novidades para a nova edição do reality show a partir do dia 8 de janeiro.
Boninho, diretor da atração, fez uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, 1.
"Aquecendo as turbinas dessa nave", escreveu na legenda da imagem com o logotipo do programa e os dizeres "Save the Date".

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Desta vez, a previsão é a de que o BBB 21 dure cem dias. A lista de participantes ainda não foi divulgada, mas a emissora garante que haverá inscritos e convidados.

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