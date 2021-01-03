21 memes de 2020 para começar 2021 rindo

A cantora Cardi B em vídeo que viralizou na web sobre o coronavírus Crédito: Instagram/@iamcardib

2020 não foi um ano fácil para o mundo. Apesar da pandemia e seus problemas, o brasileiro arrumou um jeito de fazer graça e trouxe muitos memes. Da casa de Gusttavo Lima ao tombo de Deise, não faltaram vídeos e piadas feitas na internet. Confira algumas para começar 2021 rindo.

1 - CASA DO GUSTTAVO LIMA

O ano começou com Gusttavo Lima virando meme. No fim de janeiro, o cantor foi ostentar um de seus bens, a sua mansão com ares de "castelo" e caiu nas graças da galera da internet. Tudo porque alguns internautas acharam cafona o estilo da residência do cantor e a classificaram como uma mistura de Igreja Universal com loja da Havan. Outros compararam com o anime "Cavaleiros do Zodíaco".

Gustavo Lima é o primeiro caso do cafona vírus confirmado no Brasil pic.twitter.com/danagM94XF — Instagram:harpias ? (@harpias) January 29, 2020

Mano olha o tamanho dessa casa do Gustavo Lima, vsf pic.twitter.com/9NTphLfkzt — LAERTO (@_LAERTO) January 29, 2020

O Cavaleiro Gustavo lima de Virgem https://t.co/JyvCi42CjM — Lierson Mattenhauer Jr (@lierson) January 29, 2020

2 - PARKOUR DE TAUBATÉ

Uma matéria da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo em Taubaté (SP), para falar que Parkour - aquela modalidade de esporte que as pessoas pulam obstáculos urbanos, como escadarias e até mesmo prédios - também é coisa para meninas deu o que falar nas redes sociais. O motivo foi que o grupo retratado era amador e não fazia manobras "radicais", diferente do que o público esperava. Com isso, muitos relacionavam a seriedade do grupo com a Grávida de Taubaté, uma mulher que enganou a todos ao dizer que estava esperando oito crianças. O grupo de meninas chegou a fazer uma nota de repúdio à postagens sobre a matéria, mas já estavam marcadas como meme no ano.

não deixem o vídeo do Parkour de Taubate cair no esquecimento por favor pic.twitter.com/34a82vRD9A — Madore?️? (@madorecoment) October 4, 2020

Politica está para o parkour

Mbl/nando para parkour de taubaté

kkkkkkkkkkkkkkkpic.twitter.com/BytoXu2acM — caio - ccore.org a rede que n censura opinião (@canalCCore2) May 23, 2020

dos mesmos criadores de parkour de taubaté::::

início do ano quando a gente pensava que seria O ano

pandemia@jjkbiased97 @vivcdoida pic.twitter.com/mEmt6Z8Dvx — 1 b e r t o (@avzdead7) December 2, 2020

3 - BBB

O Big Brother Brasil 2020 foi uma fábrica de memes. De Flay puxando a orelha de Victor Hugo na mesa ao esporro que a sister de levou de Rafa Kalimann, a turma deste ano marcou presença bonito na internet. Confira abaixo alguns abaixo.

eu não gosto disso não viu Victor Hugo https://t.co/JAVDJf61ol pic.twitter.com/Yk6TJKIBEk — lara (@laamadona18) March 10, 2020

Eu nao gosto disso, viu Victor Hugo https://t.co/yN7rpt2t63 — Gabriel Zanetti (@GabZanett) February 22, 2020

Não sei se a Manu Gavassi vai ganhar o BBB, mas já saiu na frente no quesito meme! É O MANUVERSO! pic.twitter.com/A2fNqeaEk0 — Diva Depressão (@DivaDepressao) January 19, 2020

Manu Gavassi já virou o meme da edição sem prometer hahaah #bbb #bbb20 #redebbb pic.twitter.com/MUsTr5TOa2 — fofocas da xonis ? (@fofocasdaxonis) January 22, 2020

4 - MEME DO CAIXÃO

A descoberta do brasileiro de que a cerimônia fúnebre em Gana, na costa oeste da África, é animada, rendeu muitos memes no primeiro semestre. O viral começou com as imagens de um funeral de 2017 sendo colocada após vídeos de acidentes aleatórios, insinuando que nada ali acabou bem. Tudo ganhou mais força no início da pandemia para alertar a população da necessidade de ficar em casa, senão estaria "dançando" com a turma. O sucesso foi tanto que parou até em jogo de videogame.

Mortal kombat da tainha com o meme do caixão pic.twitter.com/qDGP9ukOoK — GIÁCOMO JORDAN (@NegoGiaco) May 7, 2020

5 - NOTA DE 200 REAIS

Neste ano, o Banco Central lançou a nota de R$ 200 reais, que foi assunto desde a fala de sua criação até a escolha do animal que ia estampá-la. O lobo-guará ganhou a luta, mas o brasileiro queria mesmo era o vira-lata caramelo, a Pabllo Vittar, entre outros. Confira.

Nova nota de R$ 200 pic.twitter.com/aDAIVDLuiX — Negrisoli (@lucasnegrisoli) September 2, 2020

se o cachorro caramelo estivesse nota de R$ 200 o mundo iria ser um lugar melhor pic.twitter.com/ajWep8fmF1 — lucas || EJC SQUAD (@sixthirtyxz) September 2, 2020

o lobo-guará na cédula de R$200 parecendo a raposa empalhada



a foto não favoreceu a lenda pic.twitter.com/K7b2P5vOXz — instagram: pedro.rafhael (@falarafha) September 2, 2020

"Nota de 200 reais começando a circular hoje"



Corrida do UBER deu R$7,56 "TEM TROCO PRA 200?"



O motorista: pic.twitter.com/s7OO4iTY4H — Jonathan Willian (@Jonathanwsg) September 2, 2020

6 - NAJA QUE DEIXOU BRASILEIRO EM COMA

O caso envolvendo um estudante de veterinária que entrou em coma após ser picado por uma cobra Naja deu o que falar em 2020. O jovem Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkul, 22 ficou na UTI e a cobra foi levada ao Ibama. Mas antes disso, ela virou estrela na internet conquistou Brasil.

Oi , vim compartilhar essa utilidade pública : pack de memes da Jaciara , a Naja revolucionária no Brasil ? ?? pic.twitter.com/TL2OnCYyS9 — morningStar ? (@zalexribeiro) July 11, 2020

> 190mil mortos no Brasil e menino Ney e pseudo celebridade fazendo festinha de final de ano pra centenas de pessoas. E tem gente defendendo.



Vai Brasil ??‍♀️



Tô só o meme da naja de Brasília: pic.twitter.com/iI4fctLvqP — Luisa Diele-Viegas (@luisaviegas) December 28, 2020

A naja fazendo curso de direito pra processar o ~~~estudante~~~ que contrabandeou ela https://t.co/pmqbpPb3E2 — ✨ Concierge de memes ✨ (@dierkes) December 28, 2020

Eu amo imensamente o Brasil. ????

UMA NAJA vira meme e aqui a natureza é valorizada, pois uma cobra faz mais para o país do que o presidente (QUE É HUMANO)!! ????



Naja Kaouthia REPRESENTA!! pic.twitter.com/fKW5YWyWLy — Cuitelo (@ColomboNun) July 11, 2020

7 - VELA DA POLÊMICA

A briga de 2020 foi protagonizada por duas crianças. O motivo: a vela de aniversário. Era aniversário de Maria Eduarda, que estava toda feliz com seu bolo e parabéns, quando a irmã mais velha, Maria Antônia apaga a vela. O resultado foi uma briga com puxões de cabelo e "carões" que tomaram conta da internet virando até figurinhas do WhatsApp. A treta foi momentânea, as irmãs ganharam seguidores e hoje vivem em paz e com a fama.

a maria eduarda e a menina que apagou a vela são irmãs???? o caim e abel dessa geração pic.twitter.com/SpzFpmGqey — cris dias (@crisayonara) October 19, 2020

8 - CARDI B E O "CORONAVAIRUS"

O alerta de uma cantora também virou piada. Quando o coronavírus chegou aos EUA, a rapper Cardi B fez um vídeo sobre o caso confirmado e o alerta para a população que brincava com a letalidade e a dificuldade do vírus chegar na América. A mensagem tomou tons de brincadeira pela forma engraçada que Cardi dizia de seu medo com a Covid-19. O brasileiro, que adora uma piada, pegou a fala "coronavairus" e criou vários vídeos e fez até música.

A Cardi B falando sobre o coronavirus é definitivamente o vídeo do ano. pic.twitter.com/f2qzHtMoth — Info Cardi B (@infocardib) December 25, 2020

E pensar que a alguns meses a gente tava rindo da Cardi B gritando coronavírus pic.twitter.com/1NIOKawBMD — Meu nome não é Alice ?️‍?⃤ (@samuelgomees) December 23, 2020

https://t.co/5Ua6rwCTZa

O primeiro hit quarentener. — Thaís Porto (@gdpthais) December 23, 2020

9 - VAI PA ONDE?

Já que estamos falando de pandemia, o brasileiro não deixa mesmo de fazer piadas até quando o assunto é sério. Este meme começou em janeiro, mas sobreviveu bastante tempo até na pandemia para questionar para onde as pessoas estão indo. Bastava alguém postar animado que iria fazer alguma coisa que um internauta colocava o personagem de roupa azul, chamado Pocoyo, perguntando "Vai Pa Onde?". O sucesso foi tanto no início do ano que virou até fantasia de carnaval.

Em 2020 todo "agora vai!" será respondido com um "vai pa onde" pic.twitter.com/gUH6gRU4xO — Wagner Artur Cabral ?? ?? (@MrWagnerCabral) September 10, 2020

Manu gavassi atualizou o meme do vai pa onde#BBBB20 pic.twitter.com/RdM9dPMTIk — Débora (@deboratay) January 22, 2020

Vai pa onde com esse boné azul? pic.twitter.com/aBnmI3yxOl — netflixbrasil (@NetflixBrasil) February 17, 2020

10 - CABELELEILA LEILA

Cabelos, unhas, hidratação e unhas. O vídeo do anúncio fictício criado pelo humorosta Eduardo Sterblitch para o seu programa no Globoplay, 'Sterblitch Não Tem Um Talk Show', durante a pandemia tirou muitas gargalhadas do brasileiro. Nele, cabeleireira Leila e seu sobrinho-neto Luís Cláudio apresentam o salão e todos os serviços oferecidos. O sucesso foi tanto que a galera fez outras versões e comparou até com outras profissões como a esteticisssa Cissa e a barbreira Bárbara.

11 - CATARRO DO DODÔ

O cantor Dodô, do grupo Pixote, falava da saudade de alguns parentes com bastante emoção durante o quadro "#TBT", do "Encontro com Fátima" durante a pandemia. Até aí, tudo bem. O problema foi quando começou a escorrer catarro de seu nariz, o fazendo passar por um momento constrangedor ao vivo. Sem reação, a apresentadora Fátima Bernardes tentou disfarçar, mas, os internautas não deixaram por menos. Tanto que o assunto foi parar nos Trending Topics do Twitter, com o cantor virando meme. O próprio Dodô riu da situação mais tarde.

Dodô solta um catarro ao vivo no #Encontro

A cara de nojo da Fátima Bernardes falando "opa"... ???? pic.twitter.com/HXoYYdbVLe — Joziele Christiane (@JoJoziele) July 23, 2020

Só consigo ver um fone saindo do nariz do Dodô no #encontro #Pixote pic.twitter.com/WZH23dNH0P — DIEGO MOURA?️‍??? (@umdedodearte) July 23, 2020

A cara da Fátima vendo o Dodô com uma “melequinha” HAHAHAHAHAHAA#Encontro pic.twitter.com/15c89DRm9X — Janderson Soares (@jansoares01) July 23, 2020

TMJ DODO ISSO ACONTECE NAS MELHORES FAMÍLIAS ?????? pic.twitter.com/eY0dy0SP9X — Jonathan Silva (@John10Silva) July 23, 2020

12 - QUEDA DA LUDMILLA

Era para ser apenas uma live comemorando o lançamento do seu EP de pagode, mas o que roubou a cena mesmo foi o tombo de Ludmilla visto por milhares de pessoas. A cantora fazia uma cover de "Planos Impossíveis", música de Manu Gavassi, quando a situação aconteceu. Ela saiu, tentou se enxugar, mas voltou mesmo molhada plena para terminar o show.

Tenho só uma quedinha por você :



A queda :



#LiveDaLud@Ludmilla pic.twitter.com/rpMmx0k3NG — B i s c o i t i n h o (@marcosmpcm) April 24, 2020

quem é você no tombo da piscina?



A) a Ludmilla

B) o cara do violão

C) a surda pic.twitter.com/QQbGPikLvx — lucas bayo (@lucasbayo) April 24, 2020

Hoje eu tô só a Ludmilla logo antes de cair na piscina pic.twitter.com/wDBjdSxcEI — Duda ? (@Heey_duds) April 24, 2020

13 - CHEGOU E FOI EMBORA

Flávio Brasil foi um dos assuntos mais comentados na internet em junho deste ano. Na época, ele fez uma live que deu o que falar. Afinal, ele resolveu fazer uma entrada triunfal na transmissão, acompanhado de uma charrete e um cavalo, mas acabou protagonizando um momento cômico. Ao entrar na vídeo, foi puxado pelo cavalo, que saiu disparado o levando para longe logo nos primeiros segundos de uma música. Ele tentou manter a compostura e prosseguir com a letra, mas não conseguiu. Lógico, que o brasileiro não perdoou.

Pelo amor de Deus, gente, alguém tem notícias do Flávio Brasil? pic.twitter.com/rTNVchP0X7 — padrefabiodemelo (@pefabiodemelo) June 11, 2020

O cantor Flavio Brasil acaba de passar aqui em frente de casa! Ja passou na sua tb? pic.twitter.com/De2sQPvXzm — Pedro HMC (@hmcpedro) June 11, 2020

Queria ter um cavalo igual do Flávio Brasil, pra me tirar dos problemas logo no começo. — Marcos Guimarães (@marcoshgs) June 12, 2020

as vezes da uma vontade de fazer igual o cavalo do Flávio Brasil — Erick Krominski (@EKrominski) June 11, 2020

14 - TRAVA NA BELEZA

O tutorial para um ensaio fotográfico arrancou gargalhadas e muitos likes neste 2020. O vídeo dos irmãos Yarley e Rayssa viralizou trazendo a "pose de maloqueira" e o "trava na beleza". A pose fez tanto sucesso nas redes sociais que ganhou até música.

15 - DEISE DO TOMBO

Não deixar de fora da lista este meme que virou história inspiradora. Deise Gouveia, 21 anos, voltava para casa alcoolizada com as amigas e um copo de cerveja na mão. Quando menos se espera a moça se desequilibra e cai num portão que abre e ela rola escada abaixo. A cena rendeu muitas risadas e memes e terminou com a moça fazendo vaquinha para ajudar a dona da casa que ela caiu.



16 - ALTA DOS PREÇOS

A alta do arroz e da carne também não ficaram esquecidos. Em setembro, quando o saco de arroz de cinco quilos chegou aos R$ 40, a galera da internet correu para fazer as piadas.

Quando vc compra 10k de arroz mas esquece no ônibus pic.twitter.com/I1CjNHnQHL — Ai Pai Paraaaa (@Aipaaiparaa) September 11, 2020

ATENÇÃO AMIGOS

Tô vendendo marmitex para pagar os boletos:

- Sem arroz 9,99;

- Com arroz 69,99!

Só tenho com arroz ... pic.twitter.com/XATNN5RvDH — Braga Loures?⚖? (@BragaL0ures) September 11, 2020

Será que o #DesgovernoFomeECaos vai fazer criar programa meu arroz minha vida?????‍♀️??‍♀️??‍♀️#MSTContraFome pic.twitter.com/GeI1HKf2O4 — Carla Costa?@PTDemocracia (@CarlaCostaBrz) September 11, 2020

Como o arroz ta caro, macarrão serve? pic.twitter.com/am4QVF1hvm — Valmi Ferrreira ( Raminha ) ( Mãe ) (@ValmiFerrreira) September 11, 2020

Chegaram as primeiras unidades.

Anel em ouro 18 cravejado com arroz Tio João. pic.twitter.com/s2YBTc2XTB — ?Jociane?NÃO ME INCLUAM EM LISTAS ?????? (@JocianeZwer) September 11, 2020

17 - NÉ, MINHA FILHA

A entrevista do doutor Dráuzio Varela com uma detenta que estava há anos sem receber visitas virou polêmica e meme também em 2020. A frase “solidão, né, minha filha” usada pouco antes do abraço dado na entrevistada foi usada em diversos contextos na pandemia. Da falta das coisas ao surto, não faltaram opções.

Quer surtar né minha filha pic.twitter.com/lNWlXHTaUf — RAFAELA (@coelhorafaela_) April 3, 2020

Vontade de ir pra uma praia, né minha filha? — Salon Line (@SalonLineBrasil) December 27, 2020

Não lembra nem aonde fica o palato né minha filha ?! pic.twitter.com/TReMkwceoE — Odonto_diadia (@DiadiaOdonto) December 28, 2020

vontade de desativar tudo e sumir né minha filha????????? — jesus (@uebrisei) December 27, 2020

Vontade de ser essa garota né minha filha??? ?? pic.twitter.com/A0o9ObbqZT — ɢɪ? (@missyouloue) December 28, 2020

18 - PS5

2020 também foi o ano do lançamento do esperado PlayStation 5. Em junho, quando a Sony revelou o design do console, não esperava que o brasileiro faria sua parte e transformaria a beleza do aparelho em piada.

Agora eu sei onde eu tinha visto.... #PlayStation5 pic.twitter.com/xwDe7BYqeF — Erick Cartman ??️?️ (@Erick_Cartman) October 7, 2020

YUGI UM DIA EU AINDA VOU TE VENCER #PS5 pic.twitter.com/3T85scQFxE — Eric Arraché (@ericarrache) June 11, 2020

This is the best one lmao pic.twitter.com/0itWZJnYae — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 11, 2020

19 - ENFIM, A HIPOCRISIA

Seguindo a linha dos bordões, um que pegou forte em 2020 foi "Enfim, a hipocrisia". Num ano onde a coerência passou batida para alguns, a galera deitou e rolou para falar da galera que diz uma coisa e faz outra. Mas o início do uso da expressão nas redes foi para fazer piadas com as incoerências da vida como a cantora Ariana Grande ser pequena, o Vin Diesel abastecer o carro com gasolina, o cara ser taxista mas morar em Uberlândia... e assim vai.

eu não tomo iniciativa nenhuma e depois fico triste reclamando q tô solteira

enfim, a hipocrisia — brenda (@brendasafra) December 26, 2020

Trai a namorada e vem no tt paga de postura, enfim a hipocrisia — vitinhoVm01 (@Vitinho87200194) December 29, 2020

eu ontem falando que tenho medo da agulha de injeção e hoje me tatuando... enfim a hipocrisia — jpg Ⴟ (@j0tappe) August 29, 2020

meu álbum favorito da taylor é fearless e eu sou covarde pra cacete, enfim a hipocrisia https://t.co/KU2hGbFDYc — gabiphany ✿ leia Natália (@cleangabi) August 29, 2020

20 - O PAI TÁ ON

Apesar das polêmicas com suas festas de fim de ano, Neymar também foi responsável por um dos bordões mais usados em 2020. O jogador usou a frase "O Pai Tá On" para comemorar o resultado de um jogo na Champions League. A galera pegou o bordão e usa para anunciar que está on-line nas redes sociais, jogos e eventos, para dizer que está esperto e pronto para o que der e vier.

PAI TA ON ... obrigado ??❤️ tamo together — Neymar Jr (@neymarjr) August 18, 2020

É q o pai tá on, tipo Neymar — Rafa ? (@rafaelduarteeee) December 26, 2020

Além de lindo o pai tá on. ?? pic.twitter.com/H29LLyxeXl — Reizin??? (@ReiNovinho55) December 29, 2020

21 - O INÍCIO DE UM SONHO

Outra onda que pegou nas redes em 2020 foi a do "O início de um sonho". A galera começou postando histórias que começavam ruins e terminavam bem e postavam "O início de um sonho / deu tudo certo". A galera da zoeira não poderia ficar parada e resolveu contar os erros na vida e postando "O início de um sonho / deu tudo errado". Confira algumas opções abaixo.

O início de um sonho / deu tudo certo pic.twitter.com/yrwztIH2YW — Iza Vicente na Pandemia ? (@IzaVicent) June 10, 2020

Início de um sonho// deu tudo mais que certo graças a Deus ??? pic.twitter.com/cNFB1MUdrN — jv (@__jv22) December 29, 2020

Início de um sonho / deu tudo errado ??????? pic.twitter.com/SlgOKrzakg — Jean Souza (@jeansou63369455) December 29, 2020