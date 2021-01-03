21 memes de 2020 para começar 2021 rindo

2020 não foi um ano fácil para o mundo. Apesar da pandemia e seus problemas, o brasileiro arrumou um jeito de fazer graça e trouxe muitos memes. Da casa de Gusttavo Lima ao tombo de Deise, não faltaram vídeos e piadas feitas na internet. Confira algumas para começar 2021 rindo.
1 - CASA DO GUSTTAVO LIMA
O ano começou com Gusttavo Lima virando meme. No fim de janeiro, o cantor foi ostentar um de seus bens, a sua mansão com ares de "castelo" e caiu nas graças da galera da internet. Tudo porque alguns internautas acharam cafona o estilo da residência do cantor e a classificaram como uma mistura de Igreja Universal com loja da Havan. Outros compararam com o anime "Cavaleiros do Zodíaco".
2 - PARKOUR DE TAUBATÉ
Uma matéria da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo em Taubaté (SP), para falar que Parkour - aquela modalidade de esporte que as pessoas pulam obstáculos urbanos, como escadarias e até mesmo prédios - também é coisa para meninas deu o que falar nas redes sociais. O motivo foi que o grupo retratado era amador e não fazia manobras "radicais", diferente do que o público esperava. Com isso, muitos relacionavam a seriedade do grupo com a Grávida de Taubaté, uma mulher que enganou a todos ao dizer que estava esperando oito crianças. O grupo de meninas chegou a fazer uma nota de repúdio à postagens sobre a matéria, mas já estavam marcadas como meme no ano.
3 - BBB
O Big Brother Brasil 2020 foi uma fábrica de memes. De Flay puxando a orelha de Victor Hugo na mesa ao esporro que a sister de levou de Rafa Kalimann, a turma deste ano marcou presença bonito na internet. Confira abaixo alguns abaixo.
4 - MEME DO CAIXÃO
A descoberta do brasileiro de que a cerimônia fúnebre em Gana, na costa oeste da África, é animada, rendeu muitos memes no primeiro semestre. O viral começou com as imagens de um funeral de 2017 sendo colocada após vídeos de acidentes aleatórios, insinuando que nada ali acabou bem. Tudo ganhou mais força no início da pandemia para alertar a população da necessidade de ficar em casa, senão estaria "dançando" com a turma. O sucesso foi tanto que parou até em jogo de videogame.
5 - NOTA DE 200 REAIS
Neste ano, o Banco Central lançou a nota de R$ 200 reais, que foi assunto desde a fala de sua criação até a escolha do animal que ia estampá-la. O lobo-guará ganhou a luta, mas o brasileiro queria mesmo era o vira-lata caramelo, a Pabllo Vittar, entre outros. Confira.
6 - NAJA QUE DEIXOU BRASILEIRO EM COMA
O caso envolvendo um estudante de veterinária que entrou em coma após ser picado por uma cobra Naja deu o que falar em 2020. O jovem Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkul, 22 ficou na UTI e a cobra foi levada ao Ibama. Mas antes disso, ela virou estrela na internet conquistou Brasil.
7 - VELA DA POLÊMICA
A briga de 2020 foi protagonizada por duas crianças. O motivo: a vela de aniversário. Era aniversário de Maria Eduarda, que estava toda feliz com seu bolo e parabéns, quando a irmã mais velha, Maria Antônia apaga a vela. O resultado foi uma briga com puxões de cabelo e "carões" que tomaram conta da internet virando até figurinhas do WhatsApp. A treta foi momentânea, as irmãs ganharam seguidores e hoje vivem em paz e com a fama.
8 - CARDI B E O "CORONAVAIRUS"
O alerta de uma cantora também virou piada. Quando o coronavírus chegou aos EUA, a rapper Cardi B fez um vídeo sobre o caso confirmado e o alerta para a população que brincava com a letalidade e a dificuldade do vírus chegar na América. A mensagem tomou tons de brincadeira pela forma engraçada que Cardi dizia de seu medo com a Covid-19. O brasileiro, que adora uma piada, pegou a fala "coronavairus" e criou vários vídeos e fez até música.
9 - VAI PA ONDE?
Já que estamos falando de pandemia, o brasileiro não deixa mesmo de fazer piadas até quando o assunto é sério. Este meme começou em janeiro, mas sobreviveu bastante tempo até na pandemia para questionar para onde as pessoas estão indo. Bastava alguém postar animado que iria fazer alguma coisa que um internauta colocava o personagem de roupa azul, chamado Pocoyo, perguntando "Vai Pa Onde?". O sucesso foi tanto no início do ano que virou até fantasia de carnaval.
10 - CABELELEILA LEILA
Cabelos, unhas, hidratação e unhas. O vídeo do anúncio fictício criado pelo humorosta Eduardo Sterblitch para o seu programa no Globoplay, 'Sterblitch Não Tem Um Talk Show', durante a pandemia tirou muitas gargalhadas do brasileiro. Nele, cabeleireira Leila e seu sobrinho-neto Luís Cláudio apresentam o salão e todos os serviços oferecidos. O sucesso foi tanto que a galera fez outras versões e comparou até com outras profissões como a esteticisssa Cissa e a barbreira Bárbara.
11 - CATARRO DO DODÔ
O cantor Dodô, do grupo Pixote, falava da saudade de alguns parentes com bastante emoção durante o quadro "#TBT", do "Encontro com Fátima" durante a pandemia. Até aí, tudo bem. O problema foi quando começou a escorrer catarro de seu nariz, o fazendo passar por um momento constrangedor ao vivo. Sem reação, a apresentadora Fátima Bernardes tentou disfarçar, mas, os internautas não deixaram por menos. Tanto que o assunto foi parar nos Trending Topics do Twitter, com o cantor virando meme. O próprio Dodô riu da situação mais tarde.
12 - QUEDA DA LUDMILLA
Era para ser apenas uma live comemorando o lançamento do seu EP de pagode, mas o que roubou a cena mesmo foi o tombo de Ludmilla visto por milhares de pessoas. A cantora fazia uma cover de "Planos Impossíveis", música de Manu Gavassi, quando a situação aconteceu. Ela saiu, tentou se enxugar, mas voltou mesmo molhada plena para terminar o show.
13 - CHEGOU E FOI EMBORA
Flávio Brasil foi um dos assuntos mais comentados na internet em junho deste ano. Na época, ele fez uma live que deu o que falar. Afinal, ele resolveu fazer uma entrada triunfal na transmissão, acompanhado de uma charrete e um cavalo, mas acabou protagonizando um momento cômico. Ao entrar na vídeo, foi puxado pelo cavalo, que saiu disparado o levando para longe logo nos primeiros segundos de uma música. Ele tentou manter a compostura e prosseguir com a letra, mas não conseguiu. Lógico, que o brasileiro não perdoou.
14 - TRAVA NA BELEZA
O tutorial para um ensaio fotográfico arrancou gargalhadas e muitos likes neste 2020. O vídeo dos irmãos Yarley e Rayssa viralizou trazendo a "pose de maloqueira" e o "trava na beleza". A pose fez tanto sucesso nas redes sociais que ganhou até música.
15 - DEISE DO TOMBO
Não deixar de fora da lista este meme que virou história inspiradora. Deise Gouveia, 21 anos, voltava para casa alcoolizada com as amigas e um copo de cerveja na mão. Quando menos se espera a moça se desequilibra e cai num portão que abre e ela rola escada abaixo. A cena rendeu muitas risadas e memes e terminou com a moça fazendo vaquinha para ajudar a dona da casa que ela caiu.
16 - ALTA DOS PREÇOS
A alta do arroz e da carne também não ficaram esquecidos. Em setembro, quando o saco de arroz de cinco quilos chegou aos R$ 40, a galera da internet correu para fazer as piadas.
17 - NÉ, MINHA FILHA
A entrevista do doutor Dráuzio Varela com uma detenta que estava há anos sem receber visitas virou polêmica e meme também em 2020. A frase “solidão, né, minha filha” usada pouco antes do abraço dado na entrevistada foi usada em diversos contextos na pandemia. Da falta das coisas ao surto, não faltaram opções.
18 - PS5
2020 também foi o ano do lançamento do esperado PlayStation 5. Em junho, quando a Sony revelou o design do console, não esperava que o brasileiro faria sua parte e transformaria a beleza do aparelho em piada.
19 - ENFIM, A HIPOCRISIA
Seguindo a linha dos bordões, um que pegou forte em 2020 foi "Enfim, a hipocrisia". Num ano onde a coerência passou batida para alguns, a galera deitou e rolou para falar da galera que diz uma coisa e faz outra. Mas o início do uso da expressão nas redes foi para fazer piadas com as incoerências da vida como a cantora Ariana Grande ser pequena, o Vin Diesel abastecer o carro com gasolina, o cara ser taxista mas morar em Uberlândia... e assim vai.
20 - O PAI TÁ ON
Apesar das polêmicas com suas festas de fim de ano, Neymar também foi responsável por um dos bordões mais usados em 2020. O jogador usou a frase "O Pai Tá On" para comemorar o resultado de um jogo na Champions League. A galera pegou o bordão e usa para anunciar que está on-line nas redes sociais, jogos e eventos, para dizer que está esperto e pronto para o que der e vier.
21 - O INÍCIO DE UM SONHO
Outra onda que pegou nas redes em 2020 foi a do "O início de um sonho". A galera começou postando histórias que começavam ruins e terminavam bem e postavam "O início de um sonho / deu tudo certo". A galera da zoeira não poderia ficar parada e resolveu contar os erros na vida e postando "O início de um sonho / deu tudo errado". Confira algumas opções abaixo.