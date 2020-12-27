10 fatos bons de 2020 no entretenimento para inspirar um 2021 incrível

Crescimento do streaming

O ano não foi só de tragédias. A solidariedade mostrou muito o seu lado. Artistas do país inteiro tiraram seu tempo livre para apresentar seus trabalhos, em peças e shows, gratuitamente. Tudo para manter a população em casa. Marília Mendonça (foto) foi a que mais reuniu espectadores ao mesmo tempo e conseguiu arrecadar toneladas de alimentos doadas a projetos sociais. Outros artistas seguiram a trajetória e ajudaram até a galera da graxa, ou roadies, que coloca os grandes espetáculos de pé e ajudam no entretenimento da população. Quer mais artistas que entraram na onda das lives? Caetano Veloso, Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Lady Gaga, Elton John, Maiara e Maraísa, Teresa Cristina, Péricles, Alcione, Roupa Nova e etc.

Por falar em lives, uma destas apresentações marcou o retorno de Elias Belmiro à música. O capixaba, que teve a história de superação já contada em A Gazeta e mostrada recentemente no "Fantástico", mostrou que sua reabilitação segue muito bem. Após seis meses sóbrio, ele realizou uma live, em agosto, para mostrar que tem todas as condições de voltar a tocar o violão com maestria. Além disso, a live ajudou a arrecadar dinheiro para ajudar no seu tratamento contra o álcool e o de outras pessoas. Parte das doações foram para a organização que o ajudou.

O ano também foi de destaque para os capixabas. Tivemos ótimos representantes em festivais importantes e até ganhando prêmios, como a pequena Olívia Tebaldi (foto). Aos 9 anos, venceu quatro prêmios internacionais de piano só em 2020. Ela vai na mesma linha do jovem Estevão Medeiros Gomes. Com 11 anos, o morador de Vitória participou de prêmios de Portugal e Finlândia de forma virtual. Quer mais premiados? A fotógrafa capixaba Janaína Brasil venceu o concurso Birth Fotograph Image Competition, organizado pela Associação Internacional de Fotos Profissionais de Nascimento, localizada nos Estados Unidos. A arquiteta Natalia Scarpati ganhou o Brasil Design Award, o prêmio mais abrangente do design nacional.

Talento é o que não falta no Espírito Santo. Tanto que a rádio Litoral FM apresentou a dupla Thiarlys e Melina aos capixabas, que gostaram do que ouviram. Os integrantes, de Alfredo Chaves e Iconha, venceram 576 candidatos no reality musical. A música e clipe da dupla deve sair em breve para animar os fãs conquistados.

Quando a gente fala de talento capixaba na música, a gente abre até um tópico só para o rap. Além de César MC, que já tinha uma carreira consolidada no nicho e estourou em 2019 com "Canção Infantil", outros nomes apareceram neste ano de 2020. O primeiro é MC Dudu. O jovem de Itararé virou a aposta da Som Livre neste ano e trouxe o aguardado álbum "Acídia", conseguindo ainda mais ouvintes e milhões de plays nas plataformas digitais. Não podemos esquecer de PTK e Morenna (foto). Enquanto o jovem Patryck Mateus, de 22 anos, é só ascensão no streaming, com milhões de plays nos vídeos, a mocinha, contratada pela Warner Music, fez seu primeiro lançamento pela gravadarora há dois meses. "VideoGame" chegou com toda pompa e ótimo retorno para a capixaba.

Mas nem só de novos nomes o 2020 se fez. Quem diria que neste ano de pandemia poderíamos ver o retorno de grupos que estavam sem lançamentos ou em hiato há alguns anos. Melhor ainda, é quando você repara que são monstros do rock. Evanescense, AC/DC (foto), System of a Down e Bob Dylan são apenas alguns nomes que retornaram com trabalhos inéditos em 2020. O mais legal é que nenhum deles perdeu a essência do que era feito anos atrás. No Brasil, artistas que lançaram discos após um tempo sem canções inéditas foram Fernanda Porto, Frejat, Alcione e Toquinho.

Em 2020, a representatividade também deu seu nome. Ela foi mostrada nos três reality shows de maior audiência do país, que foram vencidos por negros. Thelma Assis (foto), Jordana Gleise de Jesus Menezes e Victor Alves mostraram trajetórias coesas e ganharam a simpatia do público do "BBB 20" (Globo), de "A Fazenda 12" (RecordTV) e "The Voice Brasil" (Globo), que deu a elas os prêmios milionários. Thelminha fez tanto sucesso que, além de médica, virou digital influencer e possui um quadro no programa "É de Casa" (Globo). Já Jojo Toddynho "concluiu a sua tese" e curte o momento em reuniões familiares, divulgando o single "Dominada" - parceria com MC Dublack e DJ Batata lançada durante o confinamento - e elaborando o projeto social para crianças de Bangu (RJ). O morador de Duque de Caxias (RJ) ganhou o contrato com a Universal Music e em breve deve lançar músicas autorais. Inclusive, Iza é uma das que querem gravar com o rapaz.

2020 também foi o ano do audiovisual no Espírito Santo com a estreia da maior produção da história do cinema capixaba. "O Cemitério das Almas Perdidas" (foto), de Rodrigo Aragão teve orçamento de R$ 2,1 milhões provenientes do Fundo Setorial de Cinema e financiamento do governo do Espírito Santo, por meio do Funcultura. O longa estreou no drive-in do Belas Artes, em São Paulo, com ótimas críticas. Na sequência, ele entrou no circuito on-line do "Cinefantasy- Festival Internacional de Cinema Fantástico" e parou até no "Buenos Aires Rojo Sangre", um dos maiores festivais de cinema fantástico da América Latina, que chegou a sua 21ª edição em formato virtual, por conta da Covid-19. O longa contou com elaborados efeitos especiais, grandes cenários, cenas com muitos figurantes, e, claro, o Livro de São Cipriano. A câmera usada foi a moderna Arri Alexa, muito comum em produções hollywoodianas. Além da produção de Aragão, curtas capixabas foram destaque em festivais e mostras nacionais. Tivemos obras selecionadas para mostras virtuais do Sesc SP, Itaú Cultural e até uma websérie feita por alunos da Ufes foi parar no Rio Webfest (maior festival de webséries do mundo). Um viva à produção capixaba.

A diversidade e representatividade também teve vez no cinema. A obra sul-coreana "Parasita" (foto) fez história no Oscar 2020 ao se tornar o primeiro filme a conquistar os prêmios de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Filme em uma edição do prêmio, além das estatuetas de Melhor Direção (Bong Joon-ho) e Melhor Roteiro Original. Foi a primeira vez que o Oscar mais cobiçado da noite foi para um filme falado numa língua que não o inglês. Tudo isso reforça o trabalho de crítica feito desde 2015 quando a hashtag "OscarSoWhite" invadiu a internet. Naquele ano, nenhum ator indicado ao prêmio era negro.