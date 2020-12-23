Café de la Musique adia início da programação do Verão 2021

Cafe de La Musique Guarapari Crédito: Alisson Demetrio/Divulgação

A informação foi divulgada nas redes sociais do beach club, que chegou a anunciar os shows de Dubogz, Felipe Araújo, Ilusi Onize, Santti, Erick Morillo, Volkoder e Ivete Sangalo, além de vender entradas para alguns destes eventos. "É com muita dor no coração que informamos que teremos que adiar a programação do Café de La Musique Guarapari do mês de dezembro de 2020, cumprindo assim o decreto imposto pelo Governo do Estado", diz o início do comunicado.

De acordo com a publicação, o adiamento segue apenas para os eventos de dezembro até o réveillon. As festas de janeiro continuam à espera de uma melhora do quadro da pandemia da Covid-19 e possível liberação do Governo do Estado.

"Ressaltamos que o referido decreto proíbe eventos até a data de 31.12.2020. Então, por ora, os eventos de janeiro de 2021 estão mantidos e sob análise", conta a produtora.

Entre as atrações de janeiro, estão Gusttavo Lima, Marília Mendonça, Chemical Surf, Barões da Pisadinha, Pedro Sampaio, entre outros. A venda de entradas para estes shows também já foi iniciada.



Segundo o "Cafe", os shows cancelados devem ser remarcados para o próximo verão. Os clientes poderão manter as entradas ou pedir a devolução do dinheiro.

"Então, mesmo que o ingresso seja mais caro no ano seguinte, o nosso cliente fica com o benefício do ingresso para o próximo evento, sem precisar pagar a diferença", informa a produtora, que deve iniciar o processo de devolução nos próximos dias.

"Como são muitos ingressos, pedimos que os clientes aguardem dois dias para que soltemos sobre remarcação dos eventos e como será o procedimento de devolução. Reforçamos: quem não quiser manter o ingresso para o próximo evento, receberá integral seu valor pago", finaliza o comunicado.