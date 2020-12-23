Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eventos

Café de la Musique adia início da programação do Verão 2021

Produtores ainda esperam poder abrir em janeiro, segundo comunicado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 16:45

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 16:45

Cafe de La Musique Guarapari
Cafe de La Musique Guarapari Crédito: Alisson Demetrio/Divulgação
Assim como a P12 Guarapari, o Café de La Musique Guarapari decidiu adiar a abertura da sua programação de verão, que iniciaria no próximo dia 27. O motivo é o aumento do número de casos de Covid-19 no Espírito Santo, que faz o Governo do Estado endurecer os protocolos sanitários e não permitir a realização de eventos.
A informação foi divulgada nas redes sociais do beach club, que chegou a anunciar os shows de Dubogz, Felipe Araújo, Ilusi Onize, Santti, Erick Morillo, Volkoder e Ivete Sangalo, além de vender entradas para alguns destes eventos. "É com muita dor no coração que informamos que teremos que adiar a programação do Café de La Musique Guarapari do mês de dezembro de 2020, cumprindo assim o decreto imposto pelo Governo do Estado", diz o início do comunicado.
De acordo com a publicação, o adiamento segue apenas para os eventos de dezembro até o réveillon. As festas de janeiro continuam à espera de uma melhora do quadro da pandemia da Covid-19 e possível liberação do Governo do Estado.
"Ressaltamos que o referido decreto proíbe eventos até a data de 31.12.2020. Então, por ora, os eventos de janeiro de 2021 estão mantidos e sob análise", conta a produtora.

Veja Também

P12 Guarapari adia sua inauguração para 2021

Com ingressos à venda, shows e eventos no verão do ES estão proibidos

Entre as atrações de janeiro, estão Gusttavo Lima, Marília Mendonça, Chemical Surf, Barões da Pisadinha, Pedro Sampaio, entre outros. A venda de entradas para estes shows também já foi iniciada.
Segundo o "Cafe", os shows cancelados devem ser remarcados para o próximo verão. Os clientes poderão manter as entradas ou pedir a devolução do dinheiro.
"Então, mesmo que o ingresso seja mais caro no ano seguinte, o nosso cliente fica com o benefício do ingresso para o próximo evento, sem precisar pagar a diferença", informa a produtora, que deve iniciar o processo de devolução nos próximos dias.
"Como são muitos ingressos, pedimos que os clientes aguardem dois dias para que soltemos sobre remarcação dos eventos e como será o procedimento de devolução. Reforçamos: quem não quiser manter o ingresso para o próximo evento, receberá integral seu valor pago", finaliza o comunicado.
O Café de La Musique Guarapari é uma das maiores atrações do verão do Espírito Santo. Na última edição, que terminou depois do Carnaval de 2020, empregou diretamente mais de 1.000 pessoas por evento e obras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados