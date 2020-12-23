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Covid-19 no ES: Nook e Embrazado cancelam festas de réveillon

Pelo Instagram, casas de shows de Vitória e Vila Velha avisaram que não terão mais eventos na noite do dia 31 de dezembro e que dinheiro será devolvido

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 16:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 16:47
Entrada do Nook Beach Club mostra seguranças usando máscara contra a Covid-19
Entrada do Nook Beach Club mostra seguranças usando máscara contra a Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram @nookbeachclub
Com o aumento do número de casos da Covid-19 e distância ainda maior para uma possível realização de eventos com protocolos no Espírito Santo, algumas casas de show cancelaram seus eventos de verão, pelo menos o início deles, e a programação do réveillon 2021. É o caso do Nook Beach Club, na Prainha, em Vila Velha, do Embrazado, na Praia do Canto, em Vitória, do Café de La Musique, em Guarapari, além do P12 Guarapari e do Multiplace mais como já noticiado por A Gazeta.
Dos três novos estabelecimentos a fazerem o anúncio, as casas de Vila Velha e Vitória tinham eventos agendados já para este fim de semana. Todos  cancelaram suas respectivas festas até o início de janeiro. Os eventos reuniriam bandas como Menos é Mais, Jeito Moleque, Felguk, Jongo e Casaca como atrações. A informação de cancelamento foi divulgada nas redes sociais dos estabelecimentos, que garantiram a devolução do dinheiro aos consumidores por meio da plataforma de compras.

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Segundo o comunicado, o reembolso será feito em até 30 dias. "A Superticket enviará um e-mail para todos os clientes que adquiriram o ingresso. No máximo, em até 30 dias, será estornado o valor de compra. Caso na?o receba em ate? 5 dias o seu e-mail ou tenha algum problema, favor enviar e-mail para [email protected]", diz o comunicado sobre o réveillon do Nook e do Embrazado.
Sobre os shows do grupo Menos é Mais, as casas informaram que ele foi adiado para o dia 9 de maio. Os clientes poderão reutilizar o ingresso comprado na nova data ou pedir o reembolso. "Todos que já adquiriram entrada receberão, automaticamente, ao longo dessa semana um e-mail da Superticket para que o cliente opte por manter o ingresso ou receber o reembolso do mesmo", diz trecho da postagem no Instagram das casas.
De acordo com o Nook e o Embrazado, as medidas são para "prezar pelo bem-estar dos clientes". "Trabalhamos seguindo todos os protocolos e exigências dos órgãos de saúde, porém com o aumento de casos, estamos cancelando o projeto".

CASAS CONTINUAM ABERTAS

Apesar da festa de fim de ano estar cancelada e o show de pagode ter sido adiado, as duas casas devem operar nas próximas semanas, como já estão fazendo há algum tempo. O Embrazado, também pelo Instagram, anunciou que colocará em prática o projeto "Verão Embrazado", que consiste em utilizar seu espaço físico de forma distanciada para eventos menores. Em formato bar, a casa explica que abrirá, das 14h às 22h, com opções até de pratos, como em restaurante, e bebidas para os clientes. 
O Embrazado, na Praia do Canto, em Vitória
O Embrazado, na Praia do Canto, em Vitória, está funcionando no estilo bar Crédito: Levi Mori/Embrazado/Divulgação
Já o Nook Beach Club realizará o projeto "Nook Sessions". De acordo com a assessoria, o evento seguirá nos mesmos moldes do realizado no Embrazado. A diferença está no estilo musical a ser apreciado pelos clientes dos espaços. No dia 26, estão confirmadas apresentações de Nicolau Marinho, Gabz, Brunelli e Firejack.

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