Covid-19 no ES: Nook e Embrazado cancelam festas de réveillon

Entrada do Nook Beach Club mostra seguranças usando máscara contra a Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram @nookbeachclub

Dos três novos estabelecimentos a fazerem o anúncio, as casas de Vila Velha e Vitória tinham eventos agendados já para este fim de semana. Todos cancelaram suas respectivas festas até o início de janeiro. Os eventos reuniriam bandas como Menos é Mais, Jeito Moleque, Felguk, Jongo e Casaca como atrações. A informação de cancelamento foi divulgada nas redes sociais dos estabelecimentos, que garantiram a devolução do dinheiro aos consumidores por meio da plataforma de compras.



Segundo o comunicado, o reembolso será feito em até 30 dias. "A Superticket enviará um e-mail para todos os clientes que adquiriram o ingresso. No máximo, em até 30 dias, será estornado o valor de compra. Caso na?o receba em ate? 5 dias o seu e-mail ou tenha algum problema, favor enviar e-mail para [email protected] ", diz o comunicado sobre o réveillon do Nook e do Embrazado.

Sobre os shows do grupo Menos é Mais, as casas informaram que ele foi adiado para o dia 9 de maio. Os clientes poderão reutilizar o ingresso comprado na nova data ou pedir o reembolso. "Todos que já adquiriram entrada receberão, automaticamente, ao longo dessa semana um e-mail da Superticket para que o cliente opte por manter o ingresso ou receber o reembolso do mesmo", diz trecho da postagem no Instagram das casas.



De acordo com o Nook e o Embrazado, as medidas são para "prezar pelo bem-estar dos clientes". "Trabalhamos seguindo todos os protocolos e exigências dos órgãos de saúde, porém com o aumento de casos, estamos cancelando o projeto".

CASAS CONTINUAM ABERTAS

Apesar da festa de fim de ano estar cancelada e o show de pagode ter sido adiado, as duas casas devem operar nas próximas semanas, como já estão fazendo há algum tempo. O Embrazado, também pelo Instagram, anunciou que colocará em prática o projeto "Verão Embrazado", que consiste em utilizar seu espaço físico de forma distanciada para eventos menores. Em formato bar, a casa explica que abrirá, das 14h às 22h, com opções até de pratos, como em restaurante, e bebidas para os clientes.

O Embrazado, na Praia do Canto, em Vitória, está funcionando no estilo bar Crédito: Levi Mori/Embrazado/Divulgação