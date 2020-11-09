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Pandemia

Multiplace Mais cancela o Festival de Verão 2021

Por meio das redes sociais, casa de shows alega que as incertezas tornaram inviável a realização do evento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 16:21

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 16:21

Multiplace Mais, em Guarapari
Multiplace Mais, em Guarapari Crédito: Instagram/@multiplacemais/@leogurgel
O Multiplace Mais, em Meaípe, Guarapari, não vai contar com o tradicional Festival de Verão neste ano. A casa de shows informou em seu Instagram que o cenário de pandemia do novo coronavírus tornou inviável a realização do evento.
A casa tinha trabalhado com uma data limite, que seria nesta segunda-feira (9) para executar o plano de realização dos eventos. Sem a liberação de eventos de grande porte por conta das normas sanitárias, o evento que acontece de dezembro a março foi cancelado.
"Mediante as incertezas, fica inviável produzir um festival de verão com tantos artistas e milhares de pessoas em tão pouco tempo (contratar artistas, funcionários, patrocinadores, prestadores de serviço, mídia, etc)", diz trecho do comunicado.
Vale lembrar que nos últimos anos, o Festival de Verão era realizado em parceria com a Brava Entretenimento, que arrendava o espaço e levava nomes como Dilsinho, Bel Marques, Pocah, Péricles, Zé Neto e Cristiano, Maiara e Maraísa, entre outros dentro do evento "The Best Summer Of Your Life".

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REFORMA DO ESPAÇO

Ainda no comunicado, o Multiplace Mais explicou que não ficará totalmente inoperante. A promessa é de reforma do espaço para melhor atender aos clientes em sua reabertura.
"Jamais ficaremos inertes e sem acreditar no nosso sonho, no nosso complexo de entretenimento... Estamos reformando todos os ambientes da casa para melhor atendê-los. Realizando pintura, manutenção de banheiros, troca de pisos e até mesmo construindo um rooftop no Camarote 2, de frente para o mar", detalha a casa.
O comunicado termina com a promessa de planejamento da agenda do próximo ano. "A agenda de shows do próximo ano também está sendo planejada com muitas novidades e atrações".
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COMUNICADO VERÃO 2021. #MultiplaceMais20Anos #MultiplaceMais

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