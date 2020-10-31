Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na pandemia

Zezé Di Camargo e Luciano retomam shows presenciais

Dupla vai celebrar 29 anos de estrada com apresentação no Espaço das Américas, em São Paulo

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 18:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 18:45
Zezé di Camargo e Luciano
Zezé di Camargo e Luciano voltam aos palcos Crédito: Divulgação/Caldi Comunicação
Zezé di Camargo e Luciano vão retomar os shows presenciais. A dupla iniciou as vendas para uma apresentação em comemoração aos 29 anos de estrada. Adiado em duas ocasiões entre o início e o meio deste ano em razão da pandemia, o show foi reagendado para o dia 19 de dezembro, no Espaço das Américas, em São Paulo.
A dupla subirá ao palco pontualmente às 21h, duas horas após a reabertura das portas, para que a casa possa estar vazia às 23h, atendendo a normas da prefeitura de São Paulo.
Segundo a assessoria da dupla, rigorosas regras de protocolo de segurança imposto pela crise sanitária trazida pela Covid-19 serão seguidas. "À porta, todos os convidados terão suas temperaturas testadas por termômetros à distância, e a plateia terá apenas lugares disponíveis com distanciamento entre as cadeiras, além de ingressos para camarotes", diz trecho do texto enviado à redação.
As vendas estão abertas no site ticket360 com ingressos que vão de R$ 70 (Setor C) a R$ 2.100 (camarote A). A compra de ingressos das mesas de 04 lugares, ou camarotes de 06 lugares, deverá ser feita por pessoas do mesmo núcleo familiar ou convívio social, conforme protocolo vigente.

Veja Também

Zilu Godoi, ex de Zezé Di Camargo, chama Graciele Lacerda de periguete

Zezé Di Camargo e Luciano gravam com Thiaguinho

Maiara e Maraísa farão primeiro grande show com áreas isoladas do país

WEBSÉRIE

Já no embalo que conduz a dupla a três décadas de sucesso, Zezé Di Camargo e Luciano estão em estúdio gravando uma websérie de cinco episódios que abrirá as comemorações da data. Entre relatos, memórias e revelações de um passado do qual se orgulham, os irmãos recebem, a cada episódio, um convidado ou convidada para uma nova parceria musical.
A trilha inclui Marília Mendonça, com Você Não é Mais Assim; Thiaguinho, com Dois Corações e Uma História; Luan Santana, com É o Amor, e Ivete Sangalo, que deverá cantar com eles Diz Pro Meu Olhar. Em breve, outro amigo integra o time de feat.
Dirigida por João Cardia, a produção tem lançamento previsto para janeiro, nos canais da dupla na internet, incluindo YouTube.
A websérie tem como objetivo reunir grandes vozes para ajudar a contar e cantar uma grande história, que já brilhou no cinema, na literatura e no teatro. Todos os escolhidos participam de um bate papo intimista ao lado dos mestres Zezé Di Camargo e Luciano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Buda de Ibiraçu, localizado no Mosteiro Zen Budista, às margens da BR 101
Espírito Santo ajusta a rota e se prepara para decolar no turismo
Imagem de destaque
Adolescentes são resgatadas após serem obrigadas a vender drogas em Guriri
Imagem de destaque
Baunilha na perfumaria: entenda por que a nota mais clássica voltou a ser tendência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados