Zezé Di Camargo e Luciano retomam shows presenciais

Zezé di Camargo e Luciano voltam aos palcos Crédito: Divulgação/Caldi Comunicação

Zezé di Camargo e Luciano vão retomar os shows presenciais. A dupla iniciou as vendas para uma apresentação em comemoração aos 29 anos de estrada. Adiado em duas ocasiões entre o início e o meio deste ano em razão da pandemia, o show foi reagendado para o dia 19 de dezembro, no Espaço das Américas, em São Paulo.

A dupla subirá ao palco pontualmente às 21h, duas horas após a reabertura das portas, para que a casa possa estar vazia às 23h, atendendo a normas da prefeitura de São Paulo.

Segundo a assessoria da dupla, rigorosas regras de protocolo de segurança imposto pela crise sanitária trazida pela Covid-19 serão seguidas. "À porta, todos os convidados terão suas temperaturas testadas por termômetros à distância, e a plateia terá apenas lugares disponíveis com distanciamento entre as cadeiras, além de ingressos para camarotes", diz trecho do texto enviado à redação.

As vendas estão abertas no site ticket360 com ingressos que vão de R$ 70 (Setor C) a R$ 2.100 (camarote A). A compra de ingressos das mesas de 04 lugares, ou camarotes de 06 lugares, deverá ser feita por pessoas do mesmo núcleo familiar ou convívio social, conforme protocolo vigente.

WEBSÉRIE

Já no embalo que conduz a dupla a três décadas de sucesso, Zezé Di Camargo e Luciano estão em estúdio gravando uma websérie de cinco episódios que abrirá as comemorações da data. Entre relatos, memórias e revelações de um passado do qual se orgulham, os irmãos recebem, a cada episódio, um convidado ou convidada para uma nova parceria musical.

A trilha inclui Marília Mendonça, com Você Não é Mais Assim; Thiaguinho, com Dois Corações e Uma História; Luan Santana, com É o Amor, e Ivete Sangalo, que deverá cantar com eles Diz Pro Meu Olhar. Em breve, outro amigo integra o time de feat.

Dirigida por João Cardia, a produção tem lançamento previsto para janeiro, nos canais da dupla na internet, incluindo YouTube.