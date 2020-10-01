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Zezé Di Camargo e Luciano gravam com Thiaguinho

Encontro marca o registro de uma websérie em tributo aos 30 anos da dupla
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 08:50

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 08:50

Os cantores sertanejos Zezé Di Camargo e Luciano durante live show
Os cantores sertanejos Zezé Di Camargo e Luciano durante live show Crédito: Alisson Demetrio
Nesta quarta (29), Zezé Di Camargo e Luciano se reuniram com o cantor Thiaguinho, nos estúdios do produtor Ricardo Gama, na zona Oeste de São Paulo, para regravar a canção Dois Corações e Uma História, de 1998. O encontro faz parte de uma websérie em comemoração aos 30 anos de carreira dos dois filhos de Francisco.
O projeto traz cinco episódios, sendo que cada um contará com um convidado, sempre interpretando hits da dupla. Na semana passada, os irmãos gravaram com Marília Mendonça a canção Voce? na?o e? mais assim, de 2000. Dirigido por Felipe Duram e com produção da Live Talentos, o áudio visual tem lançamento previsto para meados de novembro.
Luan Santana é o próximo a gravar, unindo a sua voz às vozes dos seus ídolos no clássico dos clássicos, É o Amor, música que lançou Zezé e Luciano em 1991. A nova roupagem da melodia, que já ganhou interpretações ilustres como a de Maria Bethânia, deve ser produzida na segunda semana de outubro. 

WEBSÉRIE

A websérie tem como objetivo reunir grandes vozes para ajudar a contar e cantar uma grande história, que já brilhou no cinema, na literatura e no teatro. Todos os escolhidos participam de um bate papo intimista ao lado dos mestres Zezé Di Camargo e Luciano. Na entrevista descontraída, eles vão revelar particularidades sobre suas trajetórias e mais detalhes sobre a relação com a música que colocam voz.

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Aguardem cenas dos próximos capítulos, que prometem reunir uma dupla sertaneja da nova geração e uma cantora que transita por todas as tribos.

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