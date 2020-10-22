Maiara e Maraísa farão primeiro grande show com áreas isoladas do país

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa Crédito: Instagram/@maiaraemaraisa

As imagens parecem saídas de um filme de ficção distópica, e ninguém jamais acreditou que elas poderiam se tornar reais. Pois, com a epidemia da covid-19 ainda fora de um nível de segurança razoável, elas chegam festejadas como uma novidade que pode se espalhar pelo meio do entretenimento em pouco tempo. Um grande palco ao ar livre tendo à sua frente pequenas ilhas para até quatro pessoas cada, sem que ninguém possa sair de sua área controlada. Os que quiserem chamar o garçom ou usar o banheiro devem marcar hora por um aplicativo. A situação já vivida em pequenos bares e casas de show não havia chegado ainda aos grandes espaços, até o anúncio de um empreendimento em Pinhais (PR), na grande Curitiba.

O projeto de nome Arena Planeta Drive-In vai estrear com o que pode ser chamado de teste de fogo, um show da dupla Maiara & Maraisa. Isso porque a plateia deve lotar de fãs que nem sempre estão dispostos a ver seus ídolos de uma área restrita. A área comporta até 3 mil pessoas que devem ser distribuídas em 692 camarotes de quatro metros quadrados e distanciados um do outro. "Chegou a hora de descer do carro e curtir bons shows da maneira que eles merecem: dançando e cantando", diz Patrik Cornelsen, diretor da empresa, em um texto enviado à imprensa.

Simulação aérea da área de shows para 3 mil pessoas do Arena Park, em Curitiba Foto: Crédito: Arena Park

As cantoras também fizeram o chamado para o show em seu Instagram: "Ta? chegando a hora galeraaa! Bora curtir esse momento que é só nosso no novo normal mas danc?ando e cantando FORA DO CARRO", diz trecho da postagem.

O que acontecer no palco será filmado em tempo real e exibido em três telões com uma tecnologia de definição 4K. "O formato drive-in foi uma grande escola para nós. Aprendemos muitas coisas nos últimos meses e chegamos ao projeto ideal para a realização de shows com distanciamento social. Hoje, temos uma opção única no País, 100% aprovada pelos órgãos municipais", diz Nelson Bolduan, diretor do Expotrade, o nome do lugar em que a experiência será instalada.