Novo mapa de risco no ES: veja eventos que podem funcionar e as regras

Entrou em vigor nesta segunda-feira (19) e válido até o próximo domingo (25), o mais novo mapa de risco do coronavírus no Espírito Santo. Do total de municípios capixabas, 75 estão classificados em risco baixo, incluindo toda a Grande Vitória. Apenas três estão em risco moderado (Anchieta, Conceição da Barra e Santa Teresa). Não há nenhum município com risco alto. As cidades com risco baixo para a transmissão da Covid-19 contam com maior flexibilização quanto aos eventos, por exemplo, mas há regras e medidas de segurança a serem cumpridas.
É através do mapa de risco que o governo do Estado define o que pode e como pode funcionar em cada cidade capixaba. Para orientar a população sobre as regras de funcionamento, A Gazeta reuniu as principais medidas adotadas pelo Estado. Na mudança mais recente, o governo passou a liberar eventos sociais com até 300 pessoas, como formaturas e casamentos, a partir do dia 23 de outubro. Boates, casas de shows e eventos com pista de dança, no entanto, seguem proibidos em todo o Estado.
A matriz de risco leva em conta os seguintes fatores: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, a quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes, média móvel de óbitos dos últimos 14 dias e a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, ou seja, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. Veja o que pode e o que não pode funcionar na sua cidade:
BOATES
As atividades de teatro, cinema e feiras como as de meio ambiente e de artesanato , realizadas em locais fechados, além de circo e parques de diversão tiveram o seu funcionamento autorizado pelo governo do Estado nas cidades de risco baixo. Além do uso de máscara, álcool em gel e distanciamento, as empresas só podem funcionar com até 40% da capacidade
A partir do próximo dia 23, os eventos sociais, como as festas e casamentos, realizados em cerimoniais, poderão receber até um limite de 300 pessoas no Espírito Santo. Até lá, esse limite é de 100 participantes. Mas será preciso um espaço de 5 metros quadrados para cada participante. Seguem proibidos alguns tipos de eventos, como shows e pista de dança.
Funcionamento sem restrição de dia e horário nas cidades de risco baixo, mas com 50% da ocupação. Já nos municípios de risco moderado, os centros comerciais podem abrir de segunda a sábado, as 12h às 20h.
Os parques estão com o funcionamento liberado em cidades de risco baixo e moderado. Nos municípios de risco baixo, a abertura pode ocorrer, inclusive, aos fins de semana.
Nos municípios em risco baixo, as lojas de rua podem funcionar sem restrição de horário. Entretanto, devem atender apenas um cliente por 10m². O distanciamento social em filas e uso de máscaras também continua obrigatório. Já nas cidades com risco moderado, o comércio pode funcionar por seis horas diárias, não podendo estar aberto após as 18h.
As boates e casas de shows seguem fechadas em todo o Espírito Santo até pelo menos o final de outubro.