Novo mapa de risco no ES: veja eventos que podem funcionar e as regras

A matriz de risco leva em conta os seguintes fatores: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, a quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes, média móvel de óbitos dos últimos 14 dias e a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, ou seja, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. Veja o que pode e o que não pode funcionar na sua cidade: