Santa Teresa, Conceição da Barra e Anchieta com risco moderado para Covid

O Novo Mapa de Risco divulgado nesta sexta-feira (16) mostra que o Espírito Santo continua com três cidades na classificação de risco moderado de convivência com o coronavírus. São elas: Conceição da Barra, no extremo Norte, Anchieta, no Sul, e agora Santa Teresa, na região Serrana do Estado.
Os demais 75 municípios continuam classificados como risco baixo e nenhum está em risco alto. O mapa de risco terá vigência entre a próxima segunda-feira (19) e o domingo (25). No mapa de risco da última semana, estavam em risco moderado Montanha, Anchieta e Ibatiba.
A Matriz de Risco de Convivência considera no eixo de ameaça: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.
Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. A estratégia de mapeamento de risco teve início no dia 20 de abril.
O Governo do Espírito Santo descreve que o Mapa de Risco segue as orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, que é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Secretaria da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).
Confira a classificação de todos os municípios capixabas:
RISCO MODERADO
- Anchieta,
- Conceição da Barra,
- Santa Teresa.
RISCO BAIXO:
- Afonso Cláudio,
- Água Doce do Norte,
- Águia Branca,
- Alegre,
- Alfredo Chaves,
- Alto Rio Novo,
- Apiacá,
- Aracruz,
- Atílio Vivácqua,
- Baixo Guandu,
- Barra de São Francisco,
- Boa Esperança,
- Bom Jesus do Norte,
- Brejetuba,
- Cachoeiro de Itapemirim,
- Cariacica,
- Castelo,
- Colatina,
- Conceição da Barra,
- Conceição do Castelo,
- Divino de São Lourenco,
- Domingos Martins,
- Dores do Rio Preto,
- Ecoporanga, Fundão,
- Guaçuí,
- Guarapari,
- Ibatiba,
- Ibiraçu,
- Ibitirama,
- Iconha,
- Irupi,
- Itaguaçu,
- Itapemirim,
- Itarana,
- Iúna,
- Jaguaré,
- Jerônimo Monteiro,
- João Neiva,
- Laranja da Terra,
- Linhares,
- Mantenópolis,
- Marataízes,
- Marechal Floriano,
- Marilândia,
- Mimoso do Sul,
- Montanha,
- Mucurici,
- Muniz Freire,
- Muqui,
- Nova Venécia,
- Pancas,
- Pedro Canário,
- Pinheiros,
- Piúma,
- Ponto Belo,
- Presidente Kennedy,
- Rio Bananal,
- Rio Novo do Sul,
- Santa Leopoldina,
- Santa Maria de Jetibá,
- Santa Teresa,
- São Domingos do Norte,
- São Gabriel da Palha,
- São José do Calçado,
- São Mateus,
- São Roque do Canaã,
- Serra,
- Sooretama,
- Vargem Alta,
- Venda Nova do Imigrante,
- Viana,
- Vila Pavão,
- Vila Valério,
- Vila Velha,
- Vitória.