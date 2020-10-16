Santa Teresa, Conceição da Barra e Anchieta com risco moderado para Covid

mapa de risco Crédito: Governo do ES

Os demais 75 municípios continuam classificados como risco baixo e nenhum está em risco alto. O mapa de risco terá vigência entre a próxima segunda-feira (19) e o domingo (25). No mapa de risco da última semana, estavam em risco moderado Montanha, Anchieta e Ibatiba.

mapa de risco Crédito: Governo do ES

A Matriz de Risco de Convivência considera no eixo de ameaça: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.

Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. A estratégia de mapeamento de risco teve início no dia 20 de abril.

O Governo do Espírito Santo descreve que o Mapa de Risco segue as orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, que é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Secretaria da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

Confira a classificação de todos os municípios capixabas:

RISCO MODERADO

Anchieta,

Conceição da Barra,

Santa Teresa.

RISCO BAIXO: