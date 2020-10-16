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Novo Mapa de Risco

Santa Teresa, Conceição da Barra e Anchieta com risco moderado para Covid

O novo mapa de risco começa a valer na segunda-feira (19)  e terá duração até o domingo (25)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 19:50

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 19:50

mapa de risco
mapa de risco Crédito: Governo do ES
O Novo Mapa de Risco divulgado nesta sexta-feira (16) mostra que o Espírito Santo continua com três cidades na classificação de risco moderado de convivência com o coronavírus.  São elas:  Conceição da Barra, no extremo Norte, Anchieta, no Sul, e agora Santa Teresa, na região Serrana do Estado. 
Os demais 75 municípios continuam  classificados como risco baixo e nenhum está em risco alto. O mapa de risco terá vigência entre a próxima segunda-feira (19) e o domingo (25). No mapa de risco da última semana, estavam em risco moderado Montanha, Anchieta e Ibatiba.
mapa de risco
mapa de risco Crédito: Governo do ES
A Matriz de Risco de Convivência considera no eixo de ameaça: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.
Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. A estratégia de mapeamento de risco teve início no dia 20 de abril.
O Governo do Espírito Santo descreve que o Mapa de Risco segue as orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, que é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Secretaria da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). 

Confira a classificação de todos os municípios capixabas:

RISCO MODERADO

  • Anchieta, 
  • Conceição da Barra,
  • Santa Teresa.

RISCO BAIXO:

  • Afonso Cláudio, 
  • Água Doce do Norte,
  •  Águia Branca, 
  • Alegre, 
  • Alfredo Chaves,
  •  Alto Rio Novo, 
  • Apiacá, 
  • Aracruz, 
  • Atílio Vivácqua, 
  • Baixo Guandu,
  • Barra de São Francisco, 
  • Boa Esperança, 
  • Bom Jesus do Norte, 
  • Brejetuba, 
  • Cachoeiro de Itapemirim, 
  • Cariacica, 
  • Castelo, 
  • Colatina, 
  • Conceição da Barra, 
  • Conceição do Castelo, 
  • Divino de São Lourenco, 
  • Domingos Martins, 
  • Dores do Rio Preto, 
  • Ecoporanga, Fundão, 
  • Guaçuí, 
  • Guarapari, 
  • Ibatiba, 
  • Ibiraçu, 
  • Ibitirama, 
  • Iconha, 
  • Irupi,
  • Itaguaçu, 
  • Itapemirim, 
  • Itarana,
  •  Iúna,
  •  Jaguaré, 
  • Jerônimo Monteiro, 
  • João Neiva, 
  • Laranja da Terra,
  •  Linhares,
  •  Mantenópolis, 
  • Marataízes, 
  • Marechal Floriano, 
  • Marilândia, 
  • Mimoso do Sul, 
  • Montanha, 
  • Mucurici,
  •  Muniz Freire,
  •  Muqui, 
  • Nova Venécia, 
  • Pancas, 
  • Pedro Canário, 
  • Pinheiros, 
  • Piúma, 
  • Ponto Belo, 
  • Presidente Kennedy, 
  • Rio Bananal, 
  • Rio Novo do Sul, 
  • Santa Leopoldina, 
  • Santa Maria de Jetibá, 
  • Santa Teresa, 
  • São Domingos do Norte, 
  • São Gabriel da Palha, 
  • São José do Calçado,
  •  São Mateus, 
  • São Roque do Canaã, 
  • Serra, 
  • Sooretama, 
  • Vargem Alta,
  •  Venda Nova do Imigrante, 
  • Viana, 
  • Vila Pavão, 
  • Vila Valério, 
  • Vila Velha,
  • Vitória.

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