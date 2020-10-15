Ministro Fábio Faria afirma ter testado positivo para a Covid-19

O ministro das Comunicações, Fábio Faria Crédito: Reprodução Twitter

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, informou nesta quinta-feira (15), ter testado positivo para a Covid-19 . Ele é o 11º ministro do governo Bolsonaro a contrair a doença. O ministro afirmou que apesar de ter sentido febre e dor de cabeça nesta quarta (14), já está com "zero sintomas" e "boa saúde".

"(Senti) junto coma febre dor de cabeça. Eu fiz o teste do dia, aquele do dedo, e deu negativo. Depois fui no hospital, fiz o teste de exame de sangue, que saiu hoje também e deu negativo. Mas acabou de chegar o PCR dando positivo", disse em vídeo publicado nas redes sociais.

"Quero dizer que estou muito bem, saúde boa. A dor de cabeça já foi embora" acrescentou. Ontem, o ministro esteve no Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Após o encontro, ele deu uma coletiva, sem usar máscara de proteção, onde anunciou ter entregado o projeto sobre a privatização dos Correio para o ministro da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira.

Fábio informou que tem observado seus sintomas desde o jantar na segunda-feira (5), que selou a paz entre Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Paulo Guedes, da Economia . "Semana passada eu participei de um jantar, na outra segunda-feira, onde após o jantar alguns participantes começaram a testar positivo para o coronavírus", comentou.

Durante o final de semana, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, que também esteve no jantar, informou ter testado positivo. O senador Eduardo Braga (MDB-AM), que esteve no jantar, também testou positivo para a doença.

O chefe das Comunicações destacou que desde que sentiu os sintomas ontem iniciou o tratamento com hidroxicloroquina, medicamento ainda sem eficácia comprovada contra a Covid-19, e azitromicina. "Vou incluir agora mais um corticóide e um anticoagulante. Mas já estou com zero sintoma. Dor de cabeça já foi embora. Eu praticamente estou total assintomático", afirmou.