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Comunicações

Ministro Fábio Faria afirma ter testado positivo para a Covid-19

O ministro das Comunicações é o 11º ministro a contrair a doença. Ele afirmou que apesar de ter sentido febre, já está com 'zero sintomas' e 'boa saúde'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 16:51

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 16:51

O ministro das Comunicações, Fábio Faria
O ministro das Comunicações, Fábio Faria Crédito: Reprodução Twitter
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, informou nesta quinta-feira (15), ter testado positivo para a Covid-19. Ele é o 11º ministro do governo Bolsonaro a contrair a doença. O ministro afirmou que apesar de ter sentido febre e dor de cabeça nesta quarta (14), já está com "zero sintomas" e "boa saúde".
"(Senti) junto coma febre dor de cabeça. Eu fiz o teste do dia, aquele do dedo, e deu negativo. Depois fui no hospital, fiz o teste de exame de sangue, que saiu hoje também e deu negativo. Mas acabou de chegar o PCR dando positivo", disse em vídeo publicado nas redes sociais.
"Quero dizer que estou muito bem, saúde boa. A dor de cabeça já foi embora" acrescentou. Ontem, o ministro esteve no Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Após o encontro, ele deu uma coletiva, sem usar máscara de proteção, onde anunciou ter entregado o projeto sobre a privatização dos Correio para o ministro da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira.
Fábio informou que tem observado seus sintomas desde o jantar na segunda-feira (5), que selou a paz entre Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Paulo Guedes, da Economia. "Semana passada eu participei de um jantar, na outra segunda-feira, onde após o jantar alguns participantes começaram a testar positivo para o coronavírus", comentou.
Durante o final de semana, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, que também esteve no jantar, informou ter testado positivo. O senador Eduardo Braga (MDB-AM), que esteve no jantar, também testou positivo para a doença.
O chefe das Comunicações destacou que desde que sentiu os sintomas ontem iniciou o tratamento com hidroxicloroquina, medicamento ainda sem eficácia comprovada contra a Covid-19, e azitromicina. "Vou incluir agora mais um corticóide e um anticoagulante. Mas já estou com zero sintoma. Dor de cabeça já foi embora. Eu praticamente estou total assintomático", afirmou.
Fábio Faria destacou que seguirá cumprindo sua agenda isolado em cumprimento às orientações do Ministério da Saúde.

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